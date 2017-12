Z Pána prsteňov spravili akčnú hru, je skvelá (recenzia)

Akčný Tolkien zasadený do otvoreného sveta je jednou z najlepších hier tejto jesene. Stavia na známych postavách a skvelých súbojoch.

16. okt 2014 o 11:20 Matúš Paculík

Middle-earth: Shadow of Mordor (Monolith) Páči sa nám: grafika, súboje sú zábavné, vývoj postavy Nepáči sa nám: prostredie je niekedy nudné, priemerný príbeh Hodnotenie: 8,6 Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One*

Sú hry, na ktoré sa tešíte celý rok. Zbožne ich očakávate a týždeň pred ich vydaním neviete zaspať. A potom sú famózne hry, pri ktorých vás zázračným spôsobom minie ich mediálna kampaň, majú nudný názov a nakoniec sa k nim dostanete len náhodou.

Sem patrí aj Middle-earth: Shadow of Mordor, akčná hra zo známeho fantasy sveta s najpriemernejším názvom aj príbehom na svete. Vyskúšate ju len z nostalgie k Pánovi prsteňov od J.R.R. Tolkiena a kedysi legendárnemu vývojárskemu štúdiu Monolith. Už v prvých minútach sa však ukáže, že máte v rukách akčný hit tejto jesene.

Úvod vás naštartuje

Príbeh je najnudnejšie videoherné klišé, aké si viete predstaviť. Ste Tailon, strážca Čiernej brány do Mordoru, ktorému pri nájazde Suronovej armády zabijú rodinu a krvavo obetujú aj jeho. Po smrti vás posadne záhadný prízrak a vrátite sa do sveta, aby ste pomstili smrť najbližších.

Spomeňte si na predchádzajúci odstavec, keď si po prvý krát spustite hru a budete striedavo sledovať úvodnú animáciu a hrať krátke úseky. Pri hre vás v prvých momentoch udrží špičkové spracovanie, výprava, hudba a perfektná akcia.

Audiovizuálna dokonalosť dokáže príbeh aspoň v úvode úplne prekryť. Ten sa bohužiaľ nezlepší ani neskôr a po celý čas funguje len ako nutné lepidlo.

Hra vás však veľmi rýchlo vypustí do obrovského otvoreného sveta, kde zabudnete na dôvod vašeho putovania a budete si užívať nekončiace súboje a taktizovanie proti veľkej presile.

Občas sa síce objaví posun v deji, no krátke príbehové vsuvky pred každou dôležitou úlohou nevyužívajú kvality ani potenciál nadčasovej predlohy.

Držte rytmus

Hru držia pohromade skvelé súboje. Podobne ako séria hier Arkham s Batmanom v hlavnej úlohe stavajú na rytme útokov a krytov. Ak sa vám podarí séria útokov bez prerušenia, otvorí sa vám okno pre naozaj ničivé útoky.

Systém odmeňuje presnosť a motivuje vás, aby ste bojovali obratne a prefíkane. Zo začiatku si budete pripadať ako kráľ, keďže každý zásah je presný, na bránenie máte dostatok času a život väčšiny nepriateľov ukončíte štýlovým prebodnutím.

Hra čoskoro vystupňuje obtiažnosť a bez taktizovania sa ďalej nepohnete. Na jednej strane síce získavate nové schopnosti pre zbrane a učíte sa novým bojovým postupom, no skúsenosť protivníkov stúpa a je ich čím ďalej tým viac.

Nebojte sa z bojiska zutekať, keď sa objaví veľká presila nepriateľov. Skupinku piatich zvládnete bez problémov, no ak spustíte poplach a nahrnie sa na vás dvadsať silných orkov, tak súboj nezvládnete ani s vypätím všetkých síl.

Rozvráťte spoločnosť

Každá väčšia skupina nepriateľov má naviac aj svojho vodcu, ktorý je výrazne silnejší a ak si nedáte pozor, veľmi rýchlo vás premôže. Vy síce okamžite ožijete, ale váš premožiteľ získa na sile a keď sa s ním nabudúce stretnete, bude súboj ešte ťažší.

Svet pružne reaguje na váš postup hrou a orkovia v Mordore žijú podľa vlastnej hierarchie. Súperia spolu, chodia na lovy či hostiny. Máte pocit, že svet je živý aj bez vás.

Neskoršia časť hry vám dokonca umožní spoločnosť nepriateľov najrôznejšie rozvracať. Môžete z orkov spraviť sabotérov či úkladných vrahov a nahuckať ich proti ich nadriadeným. Prirodzene si medzi nimi nájdete nepriateľov aj obľúbencov, ktorých kariéru budete s radosťou usmerňovať a sledovať a nakoniec aj loviť.

Dá sa aj potichu

Cestu na vrchol si ale vždy nemusíte vysekať mečom. Hra na tichého zabijaka vám postup častokrát výrazne uľahčí, pričom je aj v otvorenom svete funkčná a zábavná. Nemyslíme tým len schovávanie sa pred pohľadom stráží.

Na rýchly výpad z úkrytu nestihnú nikdy zareagovať a ak sú od seba dostatočne vzdialení, môžete nepriateľov jedného po druhom v tichosti odstrániť. Veľmi jednoducho môžete rozptýliť pozornosť uvoľnením hniezda divých včiel či vypustením divokých zvierat.

Najväčšia zábava prichádza so zhodením visiacich kusov mäsa. Behom pár sekúnd sa na scéne objavia krvilačné šelmy a stráže budú mať čo robiť so záchranou vlastných životov a vás si nevšimnú.

Hlavný príbeh spájajú jednotlivé úlohy, pri plnení ktorých sa nabeháte po celom svete. Ten je síce rozdelený na časti, nečakajú vás v ňom ale žiadne obmedzenia. Každá jedna časť je prístupná a vy sa môžete po svete voľne pohybovať.

Čakajú na vás rôzne vedľajšie úlohy, ktoré sa rozhodne oplatí plniť. Odmena v podobe nových schopností a vylepšenia zbraní vám uľahčí ďalší postup.

Hlavne zábava

Middle-earth: Shadow of Mordor nie je hra určená len pre verných fanúšikov. Užijete si ju aj vtedy, ak ste nikdy nečítali žiadnu knihu od Tolkiena a nevideli ani jeden film. Základné piliere hry - súbojový systém a pestrá spoločnosť orkov - vydržia baviť dlhé hodiny.

Škoda len, že sa vývojárom nepodarilo vytvoriť svet, ktorý by vyzeral živšie. Veľké otvorené priestranstvá vyzerajú občas pusto, chýba im viac vegetácie a členitý terén. V porovnaní so Skyrimom sú len slabým odvarom možností súčasného hardvéru.

Aj napriek tomu sme sa bavili celé hodiny. Súboje nenudia, hra na schovávačku dokáže osviežiť a od strachu utekajúci ohyzdný ork vám vyčarí úsmev na tvári. Možno sme sa nehrali revolučnú hru, no ak by každý AAA titul ponúkol za peniaze rovnako intenzívnu zábavu, hry by boli lepším biznisom.

*Hra bude pred koncom roka dostupná aj na konzoly PlayStation 3 a Xbox 360. Recenzovali sme verziu pre najmodernejšie platformy a PC.