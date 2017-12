Harry Potter and the Chamber of Secrets - kúzelník Harry je späť!

Po roku sa na nás valia potenciálne bomby a blockbustre z každého odvetvia zábavného priemyslu. Či už sú to filmy, hudba, a najmä hry... nech je čo kupovať pod stromčeky! Po včera recenzovanom Pánovi Prsteňov si dnes môžete vychutnať pokračovanie Harryho

29. nov 2002 o 16:58 Ján Kordoš

Dnes už asi netreba nikomu predstavovať meno J. K. Rowlingová. Táto spisovateľka sa svojou knižnou sériou o Harrym Potterovi dostala do podvedomia skoro všetkých ľudí na celučičkom svete. Príbehy mladého kúzelníka spoznala behom chvíle celé generácia mladých aj starých. Zaujala mladých pubertiačikov, ktorí sa konečne vrhli na čítanie knižiek. Táto knižná séria zaujala aj mňa a bez predsudkov prehlasujem, že je to výborná kniha. J. K. Rowlingová dokáže výborne prerozprávať príbeh tak, aby ste sa vžili do hlavnej postavy. Minulý rok sme mali možnosť zhliadnuť prvý diel, ktorý bol spracovaný filmovo aj herne. Filmové spracovanie sa vydarilo na výbornú a virtuálny Harry Potter nebol tiež na zahodenie.

V týchto dňoch sa do kín chystá druhý diel Harryho a v mojej mechanike sa točí cédečko Harry Potter and the Chamber of Secrets. Čítal som to, hral som to, ku šťastiu mi chýba už len film. Asi sa zo mňa stáva závislák na Harrym. Ale prezraďme už niečo konkrétne na hru. Prvý diel bol akčná adventúrka z pohľadu tretej osoby. Pokračovanie samozrejme nijak drasticky nezmenilo svoj koncept a preto sa znovu budeme pozerať na Harryho chrbát a kúzliť o 106.

Príbeh sa striktne drží knihy a ten, kto knihu čítal sa bude cítiť ako doma. Celá story sa začína v Harryho malej izbičke, kde musí náš malý hrdina tráviť prázdniny. Malý kúzelníček sa nevie dočkať návratu do školy (haha... návrat do školy mne chýbať nikdy... ehm... NIKDY nebude). Jeho strýko - u ktorého býva - ho totiž drží nakrátko, ale zároveň sa ho bojí, lebo vie, že jeho synovec dokáže čarovať. V očakávaní začiatku školského roku zrazu Harryho vyľaká malý škriatok na jeho posteli. Ten mu oznámi, že sa v jeho škole deje niečo divné a nemal by nastúpiť do druhého ročníku, lebo mu hrozí nebezpečenstvo. To však Harryho neodradí a rozhodne sa aj tak odcestovať. S jeho kamarátom Ronom však zmeškajú vlak a preto musia cestovať zázračným lietajúcim autom. Obaja chalani sú letom nadšení, ale neskončí sa pre nich dobre, lebo nezvládnu riadenie a zrútia sa.

Celý úvodný filmík prebieha pomocou animácií, ktoré boli vytvorené v engine hry. Po tomto interaktívnom intre, ktoré vám vysvetlí situáciu musíte pomocou dvoch kúziel oslobodiť svojho priateľa Rona z konárov začarovaného stromu. Musíte ho vyslobodiť, lebo chcete stihnúť zahajovací večierok, na ktorom býva obrovská hostina (proste žrádlo, chľast a ženskéj, ehm ;). Cestou stretnete ešte vašu priateľku Hermionu a nepriateľa Draca Malfoya, ktorý je sebecký, slizký... jednoducho malý velký záporňáčik.

A príbeh pokračuje ďalej a vy v úlohe Harryho zisťujete, že malý škriatok, ktorý sa zjavil na začiatku príbehu vo vašej izbe mal pravdu. Na školskom zámku sa deje niečo nekalého. Stúpa počet napadnutých ľudí, ktorí akoby skameneli. Vo vyriešení tejto záhady vám pomáhajú vaši priatelia Ron a Hermiona. Ale hlavnou úlohou je účasť na vyučovacích hodinách, ktoré vás mnoho naučia. Cez prestávku si môžete robiť čo chcete – skoro ako v každej škole. Aby ste sa náhodou nestratili, tvorcovia hry vám pridali do vrecka aj mapu, ktorá síce nie ja detailná, ale dá sa v nej orientovať. Keď sme už pri tých vreckách, rozoberme si, čo si do nich môže Harry narvať. Sú to hlavne Bertíkové čarovné fazuľky. Určite viete o čo ide – to sú tie farebné lentilky, ktoré chutia rôzne a dostanete ich v obchodoch (jedna má chuť pomaranču, iná je jahodová... dokonca v škatuľke nájdete aj chrenovú... škoda, že do tohto balíčka nepridali výrobcovia cukríkov aj fazuľku s príchuťou ušného mazu, ktorá sa v knižnej sérií skutočne vyskytuje ;). Nájdete ich všade po okolí alebo po súbojoch so študentmi. Za celú hru ich nazbierate nespočetne veľa, ale určite ich využijete. Slúžia totiž ako platidlo. A ako všetci vieme, za všetko sa platí, takže ak budete chcieť niekoho vyzvať na súboj, musíte preukázať, že máte dostatok meny.

Do vašich vreciek ďalej pribudnú karty, ktoré môžeme rozdeliť do troch druhov. Bronzové kartičky sa vyskytujú v najhojnejšom počte. Ak ich nazbierate desať, pribudne vám blesk. Ak nazbierate desať strieborných kartičiek, získate kľúč, ktorý vám otvorí cestu k tajným dverám na škole. A verte mi, že takýchto dverí je v škole mnoho. Ak budete mať kľúče štyri, budete môcť bojovať o najvzácnejšie kartičky – o zlaté. Bronzové a strieborné môžete kupovať aj od niektorých študentov, ktorí sa pofľakujú po chodbách a pripomínali mi tržnicu. Opierajú sa klasicky o múr a dávajú vám do ponuky ich predmety. Ak máte o ne záujem, nastane obchod, ak nie, nechajú vás na pokoji.

U týchto „obchodníkov“ si môžete kúpiť aj rôzne prísady na výrobu kúzelníckeho lektvaru. Na hodine o namiešavaní lektvarov (tzv. barmanský kurz :) sa síce naučíte len jeden recept, ale ten je o to zaujímavejší. Obnovuje totiž stratenú energiu, čo by sa mi hodilo aj v reálnom živote (hlavne teraz – oči ledva otvorené, pomaly sa blíži prvá hodina ranná). K príprave elixíru budete síce potrebovať len dve prísady (voda a rujovníkové drevo), ale spomínané drevo, respektíve kôra, sa hľadá ťažšie. Občas ho síce nájdete len tak pohodený v truhle, ale väčšinou si ho budete musieť vybojovať od podivných bytostí, ktoré sú značne agresívne a niekedy sa vám stane, že stratíte viac energie, ako si chcete obnoviť a zistíte, že honba za kusom dreva bola zbytočná a ešte ste prišli o drahocennú energiu (uff, to bolo súvetie). Vodu tiež nenájdete na každom kroku (ako by sa mohlo zdať) a preto budete tieto ingrediencie získavať väčšinou obchodovaním.

Čo by to bolo za čarodejníka, keby nevedel kúzliť. Harry vie kúzliť tak, ako to pôjde vám s klávesmi. Systém kúzlenia je prebratý len z časti z predchádzajúceho dielu. Ak budete chcieť vyvolať určité kúzlo. V prvom dieli ste museli myškou nakresliť obrazec, ktorý bol charakteristický pre niektoré kúzlo. Dám príklad: Ak ste chceli vyvolať striptérku, museli ste myškou nakresliť znak kosoštvorca s uhlopriečkou od najvyššieho bodu k najnižšiemuJ. To je fakt len príklad, s ničím podobným sa v hre nestretnete. Systém kúzlenia v pokračovaní je trošku pozmenený. Ak budete chcieť niečo vykúzliť budete musieť stlačiť kombináciu smerových šípok, ktoré musíte stlačiť v okamihu, keď cez ne prechádza čarovná palička. Ťažko sa to vysvetľuje, ale ak si to vyskúšate, ihneď pochopíte o čo ide.

Po naučení každého nového kúzla, dostanete od profesora body, ktoré pomôžu vašemu družstvu v súťaži „odborov“. Na začiatku štúdia boli všetci študenti zaradení podľa ich svedomia do jednotlivých odborov (viď kniha – je to na dlhšie rozpisovanie), ktoré medzi sebou súťažia o najlepší odbor. Kúzlo sa učíte dovtedy, kým ho nezvládnete a potom dostanete určitý počet bodov, pričom na počet nemá žiadny vplyv to, či ste kúzlo zvládli na prvýkrát alebo až po polhodine zúfalého skúšania.

Po úspešnom absolvovaní kurzu sa môžete presunúť do tréningového priestoru, kde budete bojovať o zlatú hviezdu. K dispozícií budete mať deväť kúziel, z toho budú tri bojové, ale neprezradím vám žiadne z nich – prišli by ste o veľa. Sú celkom zaujímavé. V tejto tréningovej aréne sa naučíte obratne zachádzať s kúzlami a efektne ich využívať. Proti vám sa postavia rôzne indivíduá. Ja spomeniem len niečo, čo sa mi podobalo na žabu zmutovanú s krabom, rôzne druhy pavúkov, jedovaté rastliny, prerastený slimák a množstvo fantasy postavičiek ako napríklad škriatkovia. Po úspešných bojoch získavate znovu body pre vašu „fakultu“ a preto sa snažte všetko vyhrať, lebo body sú dôležité pre víťazstvo vašeho odboru.

Body pre vašu fakultu môžete získavať aj v športovej hre – metlobale. Ide o známu čarodejnícku hru, ktorej pravidlá sú pre muklov (ľudí – nečarodejníkov) neznáme. Ja tu nemám čas ani miesto, aby som vás oboznámil s pravidlami tejto hry, ale ak pochopíte pravidlá, ktoré sú dostatočne jednoduché, ovládanie sa vám rozleje v krvi a budete sa považovať za uznávaného odborníka na metlobal. Pre znalcov hry len dodám, že tentokrát bude ovládanie hry vyriešené lepšie, lebo nebudete musieť pracne naháňať zlatú loptičku (jej meno mi teraz vypadlo). Navedie vás na ňu totiž vaša metla, ktorá patrí medzi najlepšie metly na svete. Ale to iste vedia všetci fanúšikovia knihy i filmu. Vy sa len musíte uhýbať súperovým strelám, lebo vám uberajú energiu, po ktorej vyčerpaní nasleduje tvrdý držkopád na zem. Nič príjemné.

Teraz je už dúfam všetkým jasné, čo vás čaká v tejto third-person akčnej adventúrke a ja prikročím k hodnoteniu hry. Na záver môjho opisu iba dodám, že hra je lokalizovaná do češtiny (poďakujeme Cenege), ale chlapci a dievčatá asi neposlúchali celý rok a preto ich Ježiško potrestal škriatkom. Neviem, kde nastala chybička krásy, ale skoro nad každým C sa nachádza mäkčeň. Preto sa nečudujte, ak budete čítať slová ako akče a už tobôž nehľadajte na klávesnici ČTRL alebo ESČ. Nie sú tam ;). Ale tento problémik sa dá zanedbať, lebo určite sa objaví opravný patch a ak si hru zakúpite, možno bude vaša verzia už opravená.

Grafika: 8 / 10

Nebudeme sa hrať na slepých a poctivo priznáme, že prvé čím vás hra môže zaujať, je jej grafické spracovanie. HP2 ma celkom zaujal, ale zase nešlo o grafické orgie, pri ktorých by som robil samohaniaci rituál. Grafika jednoducho neurazí. Hra beží na Unreal engine (podobne ako prvý diel - by chrupi), takže nebuďte prekvapení nepohyblivými ksichtíkmi postavičiek. Keď sme pri postavičkách, tak spomeniem, že sa podobajú svojim filmovým predlohám, čo treba považovať za výrazný klad. Grafika vám pobeží v rozlíšení, ktoré vyhovuje vašemu kompíku. Môžete si nastaviť rozlíšenie od 800x600 a nemusíte mať žiadny strach. S obmedzenými detailmi hru v pohode spustíte aj na PII 300 MHz, 64MB RAM, 8MB 3D akcelerátor, čo je aj minimálna konfigurácia. Hru sa mi podarilo rozchodiť aj na starom P166 s 64MB Ramkou a Vúdučkom2, ale pozeranie diapozitívov ma veľmi nebralo. Preto ak máte trošku silnejší počítač, nemusíte mať obavy. Určite vám už z minimálnych požiadaviek vyplynulo, že grafika nie je až tak oslnivá. Hra síce hýri detailmi, ale po tom čo uvidíte nejaký screen z Unreal Tournament 2003 alebo DOOM 3, sa budete cítiť o niečo ochudobnený. Ja to však ako veľký zápor neberiem. Hra je dostatočne detailná (mne sa páčili hlavne chodby s obrazmi) a ak tvorcovia hry (EA Games) chceli vytvoriť strom, vy skutočne vidíte strom, ktorý sa na strom aj podobá. Dúfam, že ste pochopili, o čo mi išlo. Ja to len zhrniem: jednoduchá ale účelná, rozprávková grafika.

Interface: 8 / 10

Určite nie je pre nikoho prekvapujúce, že táto hra je určená aj pre mladšie publikum, pre ktoré je ako Harry Potter droga. Preto aj EA spravili túto hru ergonomicky príjemnú. Viem, že také prirovnanie sa hodí skôr pre herný ovládač, ale mne to tam jednoducho pasuje. Viete kam máte kliknúť, ak si chcete nastaviť napríklad grafické detaily. Každé tlačidlo v menu obsahuje ešte bublinovú nápovedu, takže nemusíte zisťovať, čo znamená tlačidlo so špirálou, atď. Na hernej obrazovke nenastáva chaos, vidíte len všetko potrebné (energia... ) a nezavadzia vám to vo výhľade.

Teraz sa presunieme k ovládaniu. Nie je vyriešené najlepšie (preto aj také hodnotenie), ale keď sa pozriem na iné akčné adventúry (napríklad nová Duna od Crya) musím súhlasiť s tým, že to nie je až také zlé. Harrymu síce chýba do ladnosti Lary veľa, ale buďme úprimní, je to len decko, takže nemôžete od neho čakať akrobaciu, ktorá je charakteristická pre kozatú Laru. Hra sa mi dobre ovládala klávesnicou v kombinácií s myšou, ale môžete využiť aj iný periférny ovládač. Občas síce budete nadávať, ale to bude len chvíľkové zaváhanie hry. Musím spomenúť aj kameru, ktorá sa tvári dosť inteligentne a drží sa za hrdinovým chrbtom a nepokúša sa o žiadne umelecké pohľady, ktoré síce môžu byť pekné, ale totálne zničia hru. Občasné výpadky (párkrát za celé hranie) sa dajú prepáčiť. Ak však dokážete používať obe ruky, tak hru by ste mali zvládnuť aj po stránke ovládanie.

Hrateľnosť: 9 / 10

Hneď na začiatok poznamenám, že by som hre dal aj maximálne hodnotenie za hrateľnosť, ale musím brať ohľad aj na iných hráčov. Všetko závisí od toho, či máte radi Harryho Pottera. Ak ho z duše nenávidíte a najradšej by ste ho zavesili za traky do prievanu, tak vás táto hra od toho neodradí. Ak ste fanúšik (rovnako ako ja), tak budete mať z hry obrovskú radosť. Teším sa ako malé decko na nový film a aj preto ma hra chytila. Príbeh kopíruje udalosti v knihe, takže všetko sa vám bude riešiť ľahšie, ak budete s príbehom vopred oboznámený. Niekedy totiž nemusíte chápať, prečo sa stala nejaká vec, ale po prečítaní knihy vás trkne. Bude to pre vás jasné ako slnko na poludnie v lete. Mňa jednoducho HP2 chytil a spokojne som ho hltal plnými dúškami. Preto vás upozorňujem, že všetko záleží od vašich sympatií.

Zvukové efekty: 8 / 10

Je veľká škoda, že Cenega sa nechopila aj nadabovania. Hlasy jednotlivých protagonistov v hre budú teda znieť v angličtine a preto si menšie decká budú musieť čítať titulky. Tie však behali značne rýchlo a občas som s nimi mal problém. Všetko sa však týka len niektorých dialógov, ale aj tak mám pocit, že menšie publikum môže mať občas značné problémy. Jednotlivé kúzla, kroky a iné šramoty znejú reálne a vo výbornej kvalite. Keď sa pozriete na výrobcu, tak zistíte, že sa ani nič iné nedalo čakať. Ak máte okolo seba päť repráčikov, nemusíte sa báť, hra podporuje všetky možné 3D zvukové technológie.

Hudba: 8 / 10

O hudbe sa musím vyjadriť tiež v kladnom zmysle. Síce mi na začiatku trošku vadilo, že to celé zvučí v trošku detskom rytme, ale musel som uznať, že sa taká hudba k hre hodí. Výborne dopĺňa rozprávkovú atmosféru a budete sa fakt cítiť in. Hudba síce nezvučí počas celého hrania, ale keď sa už rozozvučí, stojí to za to. O kvalite hudobného doprovodu platí to isté ako o zvukoch, takže sa nebudem opakovať.

Inteligencia & obtiažnosť: 6 / 10

Tu sa možno nachádza jediný problém tejto hry. Inteligencia nepriateľov a dĺžka hry je navrhnutá pre mladších hráčov. Je pravda, že hra je krátka a dohráte ju za dva dni, ale nič vás nedrží a vy si ju môžete zahrať ešte raz. Síce budete plniť tie isté úlohy, ale zopár vecí môžete vyriešiť iným spôsobom. Ale ak poznáte záver hry a jej priebeh, tak nemusíte mať chuť to hrať odznovu. A v tom je hlavný problém. Hra vychádza súbežne s filmom a má priniesť virtuálne spracovanie filmu. Škoda, ak by hra bola raz tak dlhá ako je, bola by to pecka. Výrobcovia hry totiž nevyužili naplno potenciál Harryho Pottera, ale to všetko je zrejme preto, že mali na výrobu len jeden rok. Ale aj tak je tých pár hodín (10-12 maximálne) málo.

Záverečný verdikt: 8 / 10

Možno teraz krčíte nosom, ale rozhodol som sa, že ohodnotím Harryho Pottera kladne. Je to vďaka výbornej atmosfére, ktorou na mňa hra pôsobila od začiatku až do úplného záveru. Je to aj vďaka češtine, ktorá jednoznačne priblíži hru aj neanglicky hovoriacim gejmerom. A spracovanie je len na okrasu. Je síce fajn, ale bez tej hustej atmosféry by to bolo prd platné. Ja len dúfam, že tretie pokračovanie bude svojou dĺžkou omnoho dlhšie, lebo táto séria má obrovský potenciál, len to z nej treba vyžmýkať. Ale na záver už len jedna veta. Som spokojný.

Hru na recenziu zapožičalo JRC.