Krajšiu chémiu ste ešte nikdy nevideli

Veda nie je nudná, dokonca môže byť nádherná. Ale aj koberec ako krajina a budúcnosť odevného priemyslu. Výber z toho naj na internete.

11. okt 2014 o 0:00 Ivana Drobná

Nádherná chémia

Máte pocit, že veda je nudná? Poďte si s nami pozrieť príspevok z The Lost Minor - nádherné fotografie a videá chemických reakcií. Viac aj na Beautiful Chemistry.

Landcarpet

Iste poznáte ten notoricky krásny pohľad na krajinu z výšky, keď polia a pozemky vytvárajú plôšky a plochy rôznych farieb. Práve takýmto pohľadom na krajinu sa inšpiroval rakúsky umelec Florian Pucher, aktuálne pôsobiaci v Pekingu. Vytvoril tak sériu kobercov Landcarpet.

Vice test

Českú „pobočku” online magazínu Vice máme radi. Ukazuje podoby nemainstreamových subkultúr, o ktorých mnohokrát ani netušíme. Aktuálne pobavil článok o pokuse opiť sa pomocou zvlhčovača vzduchu. Samotný nápad v žiadnom prípade neodporúčame skúšať.

Mám 12 a idem sa vydávať

Svet aktuálne diskutuje na dôležitú tému. Nórska 12-ročná slečna začala svoj blog slovami: „Ahoj, Volám sa Thea a mám 12 rokov. Za mesiac sa budem vydávať.” Toto naštartovalo obrovské množstvo reakcií a upozornilo na nútené svadby mladistvých. Viac o celom projekte napríklad na Bored panda.

A4 fľaša

Téma ekológie, recyklácie a opakovaného využívania je v týchto dňoch aktuálna nielen vďaka prebiehajúcej sezóne dizajnweekov. Toto je fľaša inšpirovaná obyčajnou stránkou papiera - aj vďaka tomu perfektne pasuje do aktoviek a tašiek.

The Next Back

Pozrite si s nami dokument The Next Black – The film about the Future of Clothing. Film zachytáva aktuálne vplyvy techniky, 3D tlačiarní a ďalších moderných nástrojov, ktoré prenikli aj do tohto odvetvia. Viac aj na Yatzer.com.

Boom Boom

K milým novinkám patrí aj Boom Boom: malý reproduktor a mikrofón zároveň. Ak si teda chcete panoramaticky zaznamenať, ako si doma brnkáte na gitare, môže to byť čosi pre vás.

Yoga Jones

Azda každý malý chlapec mal svojich vojačikov. Takých tých odlievaných zelených mužíčkov. Vynálezca hračiek Dan Abramson sa s nimi „pohral” a vytvoril si vlastnú verziu.