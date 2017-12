Orange aktualizoval služby pre mobilnú kanceláriu

Vysokorýchlostný mobilný prístup do internetu cez GPRS, Faxová služba, Rozšírená odkazová služba ako aj aktivovaná služba Môj asistent – to sú novinky, ktoré od 2. decembra 2002 prináša nová Mobilná kancelária Orange.

29. nov 2002 o 13:18

Orange doteraz ponúkal kancelárske služby pre biznis sféru v balíku, ktorý obsahoval mobilný prístup do internetu prostredníctvom služby Internet cez mobil (GSM), Faxovú službu, Rozšírenú odkazovú službu a službu Môj asistent. Nová Mobilná kancelária je identická s pôvodnou, využíva však výhody vysokorýchlostného mobilného prenosu dát prostredníctvom technológie GPRS. Jej výhodou okrem vyšších prenosových rýchlostí porovnateľných s pripojením prostredníctvom klasickej pevnej telefónnej linky je aj to, že používateľovi umožňuje byť stále on-line. Nespoplatňuje sa totiž čas pripojenia, ale množstvo prenesených dát.

Mobilná kancelária umožňuje vykonávať väčšinu kancelárskej agendy, ako je práca s e-mailom, prijímanie alebo odosielanie faxov, organizovanie stretnutí, prístup do internetu a firemnej databázy prakticky kedykoľvek a kdekoľvek, kde existuje pokrytie signálom GSM spoločnosti Orange Slovensko. Zároveň má zákazník možnosť naďalej využívať klasické GSM pripojenie. Takéto pripojenie môže byť užitočné napríklad v zahraničí, kde zatiaľ neexistuje možnosť pripojenia prostredníctvom GPRS.

Mobilnú kanceláriu tvoria štyri základné služby, ktoré je síce možné využívať aj samostatne, v prípade balíka Mobilná kancelária však celková úspora nákladov predstavuje približne 25 % oproti nákladom na využívanie jednotlivých služieb osobitne.

Internet cez mobil (GPRS)

Služba umožňuje pristupovať pomocou mobilného telefónu a počítača, notebooku alebo zariadenia PDA do internetu, a to rýchlosťami, ktoré sú porovnateľné s pripojením prostredníctvom pevnej telefónnej linky. Okrem vyšších prenosových rýchlostí sa pri využití GPRS pripojenie k sieti uskutočňuje prakticky okamžite. Zákazník môže využívať aj GSM pripojenie do internetu prostredníctvom čísla 390 a e-mailovú schránku v tvare +42190Xxxxxxxx@orangemail.sk. V rámci Internetu cez mobil (GPRS) má zákazník k dispozícii tiež službu Môj asistent, ktorý umožňuje posielať z portálu Orangeportal SMS správy, ako aj SMS správy na portále prijímať.

Faxová služba

Umožňuje odosielať a prijímať faxové správy prostredníctvom mobilného telefónu. Súčasťou tejto služby je aj Faxová odkazová služba, ktorá prijíma a sústreďuje faxy v odkazovej schránke, odkiaľ si ich používateľ neskôr môže dať vytlačiť na ľubovoľnom faxovom prístroji alebo stiahnuť do počítača.

Rozšírená odkazová služba

Je doplnkom k hlasovej odkazovej službe. Oproti štandardnej verzii umožňuje poslať rovnaký hlasový odkaz – napríklad o zmene času konania porady – niekoľkým používateľom naraz, zavolať späť odosielateľovi hlasového odkazu a podobne.