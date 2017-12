Divadelný klub určuje vstupné podľa toho, ako ste sa smiali

Kamery snímajú tváre návštevníkov, aby odhalili do akej miery sa zabavili.

10. okt 2014 o 10:15 Milan Gigel

BARCELONA, BRATISLAVA. Prichádzate do divadelného klubu, aby ste sa schuti pobavili na vystúpení. Avšak pri vstupe do podniku nik nevyberá vstupné: platí sa až vo chvíli, keď sa rozhodnete odísť domov. Nová technológia sa postará o to, aby ste zaplatili iba toľko, koľko zábavy ste si užili.

Možno to poznáte z moderných fotoaparátov a mobilov. Zacielite objektív na vašich priateľov, avšak po stlačení spúšte sa chvíľku nič nedeje. Fotografia sa nasníma až vo chvíli, keď všetci vyčaria na svojich tvárach úsmev.

Podobné je to aj v Teatreneu klube, v ktorom sledujú kamery tváre návštevníkov. Tie sú namontované v opierkach sedadiel, aby snímali tvár diváka vo svojej bezprostrednej blízkosti. Pri každom zasmiatí sa na zábavnom taxametri navýši suma o 30 centov, až kým nedosiahne hraničnú hodnotu 24 eur. To je maximálna výška vstupného.

Podľa BBC za projektom stojí agentúra The Cyranos McCann, ktorej nejde len o technológiu samotnú. Ide o vyjadrenie protestu proti zvyšovaniu daní z divadelných vstupeniek, ktoré podstatne znížili návštevnosť kultúrnych akcií.

Prvé skúsenosti so systémom naznačujú, že má úspech - preto sa uvažuje aj o jeho nasadení v ďalších podnikoch.