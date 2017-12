Kosatky sa naučili reč delfínov, prevzali zvuky

Výskum ukázal, že kosatky držané v nádrži spolu s delfínmi od nich prevzali časť komunikácie.

8. okt 2014 o 17:12 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Dokážu sa zvieratá naučiť cudziu reč iného druhu? A dokážu takýto nástroj na dorozumievanie používať v správnej situácii?

Niektoré druhy to zvládnu: okrem človeka či vyšších primátov napríklad isté druhy vtákov či morských cicavcov. Teraz vedci narazili na kosatky, ktoré prevzali komunikáciu delfínov.

Výskumníci sledovali desiatku zajatých zvierat. Tri z kosatiek držali z historických dôvodov v nádrži spolu s delfínmi. A práve tieto kosatky podľa štúdie v magazíne The Journal of the Acoustical Society of America čiastočne prevzali spôsob, akým sa dorozumievajú delfíny - ich špecifické zvuky. To znamená, že kosatky sa dokážu učiť novú reč prostredia.

„Už dlho sa predpokladalo, že kosatky sa svoje dialekty učia, no potrebovali sme nejaký experimentálny dôkaz,“ hovorí podľa tlačového vyhlásenia Americkej akustickej spoločnosti Ann Bowlesová, spoluautorka výskumu. „Teraz sme mali perfektnú príležitosť, pretože niektoré kosatky držali spolu s delfínmi.“

Výskum navyše ukázal, že jedna z kosatiek sa naučila aj zvuk, ktorý delfíny pochytili od ľudí ešte predtým, ako sa kosatky vôbec dostali do spoločnej nádrže. Biológovia však upozorňujú, že tieto zistenia ešte automaticky neznamenajú, že kosatky majú reč, ktorá funguje rovnako ako ľudská.

Ale schopnosť imitácie zvukov vo vhodnom kontexte je jedným z prvých krokov k takejto reči.

doi.org/10.1121/1.4893906