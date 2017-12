Vyrobili LED svietidlo, ktoré vydrží 40 rokov

Malo by vy držať desaťročia. Kľúčom je vhodné chladenie svietidla.

8. okt 2014 o 12:55 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Vyzerá to, ako keď sa spojí svet počítačových čipov a energeticky úsporných svietidiel. Nové úsporné LED svietidlo počíta vďaka účinnému chladeniu so 40-ročnou životnosťou.

Kľúčom sú chladiče, ktoré ste zrejme videli u počítačov. Chladič so stovkami tenučkých rebier odoberá teplo z čipu, aby ho čím skôr odovzdal do okolia. Aby sa nemusel spoliehať na vedenie tepla samotným kovom, používa niekoľko trubičiek naplnených kvapalinou, ktorá sa pri zahriatí mení na plyn. Tak prepravuje teplo z miesta vzniku do rebier rýchlejšie.

Túto technológiu teraz spojil dohromady s vysokosvietivými LED-kami podľa magazínu Digital Trends Jake Dyson, ktorý si od nového dizajnu sľubuje dlhšiu životnosť. Kým komerčné LED žiarovky počítajú s 50-tisíc hodinami prevádzky, nové LED svietidlo by malo vydržať aspoň 180-tisíc hodín. To je pri 12-hodinovom každodennom používaní približne 40 rokov.

Na porovnanie, obyčajná žiarovka má životnosť 2-tisíc hodín a úsporná kompaktná žiarivka približne 10-tisíc. Aké sú nevýhody tohto riešenia?

Je to strata univerzálnosti. Kým LED žiarovku môžete vďaka štandardizovaným rozmerom a pätici namontovať do ľubovoľného svietidla, nový úsporný svetelný zdroj je lampou samou o sebe. S dizajnom, tvarom a vyhotovením, ktorý nemusí zapasovať kdekoľvek. Nie je preto vylúčené, že to už komusi napadlo pri zrode samotných LED žiaroviek.

Cena a dostupnosť zatiaľ neboli upresnené. Isté však je, že úsporné svietidlá Ariel od Dysonu možno diaľkovo ovládať cez rozhranie ZigBee - hoci aj z mobilu.