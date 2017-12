Do tlačiarní od Epsonu sa bude dať atrament natankovať

Namiesto výmeny náplní stačí doliať atrament. Vďaka tomu bude tlač lacnejšia.

7. okt 2014 o 11:15 Milan Gigel

TOKIO, BRATISLAVA. Je to inovácia, ktorá mala byť už roky samozrejmosťou. Tak ako tankujeme palivo do automobilov, do tlačiarní budeme dolievať atramenty. To nielenže zníži náklady na tlač ale zníži množstvo plastového odpadu.

S novým prístupom prichádza na trh po rokoch firma Epson. Do predaja uvádza dvojicu multifunkčných zariadení L355 a L555 určených pre kancelárie s farebnou atramentovou tlačou. Každá z nich pri plnom zásobníku vytlačí 4000 čiernobielych a 6500 plnofarebných strán dokumentov.

Pokles nákladov je podľa denníka Daily Mail výrazný. Kým doposiaľ zaplatil zákazník približne 30 libier za kompletnú sadu náplní s objemom 3,8 ml, teraz dostane za rovnakú cenu fľaštičky s objemom 70 ml. Z tých stačí obsah podľa potreby preliať do zásobníka na bočnej strane zariadenia.

Odhaduje sa, že len v Británii sa ročne minie 50 miliónov individuálnych náplní. Nový prístup by mohol podstatne znížiť záťaž ekosystému.

Doposiaľ výrobcovia tlačiarní stavali svoju obchodnú politiku najmä na predaji tonerov.

Epson využíva technológiu oddelenej tlačovej hlavy a zásobníka atramentu, takže kvalita tlače zostáva v porovnaní s doterajším systémom nezmenená. Niektoré firmy – napríklad Hewlett Packard – spájajú tlačovú hlavu so zásobníkom atramentu, aby bola tlač po každej výmene náplní vždy ako z novej tlačiarne.

TIP: Pozrite si odborné recenzie na atramentové tlačiarne Epson.

Na trhu sú už dlhú dobu riešenia, ktoré nahradzujú zásobníky atramentu externými nádržkami CISS a využívajú ich všade tam, kde sú vysoké objemy tlače. Epson by však mohol sprístupniť túto technológiu masám, priamym zabudovaním do svojich modelov.