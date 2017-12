Španielska sestra má ebolu, ako prvá sa nakazila mimo Afriky

V Madride sa starala o kňaza s ebolou, ktorý zomrel minulý mesiac. Ľudí z jej okolia monitorujú.

6. okt 2014 o 17:53 TASR

MADRID, ŠTOKHOLM. Španielsko má prvý prípad nákazy ebolou mimo územia západnej Afriky.

Vírusom sa nakazila španielska zdravotná sestra, ktorá sa v Madride starala o kňaza s ebolou. Ten zomrel minulý mesiac, nakazil sa v Afrike.

Úrady zaviedli postup pre mimoriadne udalosti a snažia sa stanoviť zdroj nákazy, informovala ministerka zdravotníctva Ana Matová.

Ľudí, ktorí prišli do styku so zdravotnou sestrou, monitorujú. Manžela zdravotnej sestry dali do karantény. O ďalších prípadoch nákazy však zatiaľ nevedia.

Stav nakazenej ženy je stabilizovaný a Španielsko má podľa ministerky zdravotníctva niekoľko druhov terapie, ktorými ju môžu liečiť. Začali ich aplikovať už v pondelok.

Podľa agentúry Reuters sa zdravotný stav sestry začal zhoršovať 30. septembra. Nemocnicu navštívila s horúčkou na madridskom predmestí Alcorcón, kde ju umiestnili do izolácie.

V západoafrickej Sierre Leone v pondelok potvrdili nákazu nórskeho pracovníka Lekárov bez hraníc.

Nóra v nedeľu presunuli do izolácie po tom, ako dostal horúčku. Laboratórne testy vykonali ešte v ten deň. Po potvrdení eboly ho čo najskôr prevezú do Osla.