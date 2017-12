Týždeň vo vede

(21. 11. – 27. 11. 2002)

28. nov 2002 o 22:30

(21. 11. – 27. 11. 2002)

* Šouheng Sun a Hao Zeng z firmy IBM s kolegami vyvinuli „nábojovo viazaný kompozit“. Ide o zrnká magneticky tvrdej zlúčeniny železa a platiny v matrici inej, magneticky mäkkej zlúčeniny železa a platiny. Výsledok: kvalitnejšie trvalé magnety pre kompaktnú elektroniku.

* Devens Gust z Arizona State University s kolegami vyvinul umelú fotosyntetickú membránu, cez ktorú svetlo prenáša ióny vápnika. V organizmoch tvorí transport vápnika základ procesov od zmršťovania svalov až po videnie.

* Martha Gilmoreová a Elaine Phillipsová z Wesleyan University preukázali, že na Marse poloha vyústení geologicky mladých korýt, vyhĺbených tečúcou vodou, tak ako na Zemi súvisí s rozložením vrstiev neprepúšťajúcich vodu.

* Štruktúra organických sedimentov v jazere Big Lake v Britskej Kolumbii (Kanada) ukazuje, že tamojšia klíma osciluje medzi vlhkými a suchými podmienkami s periódou približne 1220 rokov. Prišiel na to Brian Cumming z Queen‘s University s kolegami.

* G. W. K. Moore z University of Toronto s kolegami zistil, že 103-metrový ľadový stĺpec získaný vrtom vo výške 5340 m n.m. na hore Mount Logan (teritórium Yukon, Kanada), pokrývajúci 301 rokov, dokladá zosilnené hromadenie snehu od polovice 19. storočia.

* Sedimentológ John Grotzinger z M.I.T. s kolegami zistil, že roz- voj života v kambriu zrejme spustilo „vypratanie scény“, masové vymretie organizmov pred 542 miliónmi rokov. Príčinou mohlo byť vzdutie hlbinných oceánov s toxickými plynmi do plytkých morí.

* Bádatelia z University of Pennsylvania School of Medicine vedení Tejvirom Khuranom dosiahli u myší po troch mesiacoch nápravu Duchenneovej muskulárnej dystrofie (degeneratívne ochorenie svalov) injekciami blokujúcimi činnosť bielkoviny myostatínu.

* Brian Walker z Harvard Medical School opísal unikátnu dvojinfekciu HIV. U pacienta po antiretrovirálnej liečbe nastala imunitná reakcia, ktorá vírus utlmila. No potom sa infikoval druhým typom HIV. Špecifická imunitná reakcia CD8 T bunkami nestačila.

* Allen Ehrlicher z Universität Leipzig s kolegami docielil, že neuróny potkanov rástli tým smerom, kam „svietili“ laserovým lúčom, navyše rýchlejšie ako zvyčajne. Významné pre opravovanie poškodených nervov a výrobu umelých neurónových sietí ako protéz.

* Regina Redmanová z University of Washington s kolegami objavila vzťah medzi travinou Dichanthelium lanuginosum z geotermálnych oblastí a hubou z rodu Curvularia, ktorý im pomáha prežiť teploty nad 40 oC. Ani rastlina, ani huba by to osve nedokázali.

ZDENĚK URBAN