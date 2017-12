Vedci vytvorili optickú neviditeľnosť

Objavili spôsob, ako ukryť predmety použitím lacných šošoviek a pomocou jednoduchých princípov fyziky.

5. okt 2014 o 20:18 Denisa Ballová

LONDÝN, AIX EN PROVENCE. Kto potrebuje kúzla, keď má vedu? Teraz to platí dvojnásobne.

Harry Potter totiž už nie je jediný čarodejník s neviditeľným plášťom. Fyzikom z Rochesterskej univerzity sa podarilo to, čo Rowlingová opísala vo svojich knihách. Ukryli objekty pomocou špeciálneho, no zároveň jednoduchého zariadenia.

O plášti neviditeľnosti sa hovorí dlho, no ukryť predmety pred zrakom pozorovateľa sa podarilo až teraz. Na americkej univerzite vytvorili systém, ktorý nechá zmiznúť objekty tak, aby prostredie za nimi zostalo nezmenené, jasné a čisté.

„Mnoho ľudí roky pracovalo na množstve aspektov optického maskovania,“ povedal podľa denníka Guardian John Howell, profesor fyziky, ktorý viedol výskum.

Jeho doterajšie metódy však boli zložité, drahé a neschopné ukryť objekty pri pohľade pod troma rôznymi uhlami.

„Mnoho vedcov sa priblížilo k základnej myšlienke maskovania, ale namiesto toho použili špičkové alebo exotické materiály,“ vysvetlil Howell. „Z toho, čo doteraz vieme, je toto prvé maskovacie zariadenie, ktoré poskytuje trojrozmerné, neustále viacsmerné maskovanie,“ dodal Joseph Choi, ktorý tiež pracoval na výskume.

video //www.youtube.com/embed/vtKBzwKfP8E

Rochesterský plášť, ako toto zariadenie nazvali, nie je vôbec zložitý. Pracuje na princípe štyroch lacných a ľahko dostupných šošoviek. Tie udržujú objekty skryté pred pozorovateľom, ktorý ich nevidí ani vtedy, keď sa na niekoľo stupňov odchýli od „optimálnej pozorovacej pozície“. Takto nechali vedci zmiznúť tvár, ruku aj pravítko.

Keďže išlo o lacné šošovky, celé to podľa spravodajského portálu University of Rochester stálo okolo tisíc dolárov. Howell je však presvedčený, že maskovacie zariadenie dokážu zostrojiť aj za menej peňazí. Ak sa im to podarí, jeho dôsledky budú podľa fyzikov obrovské.

„Viem si predstaviť, že by to mohlo byť použité na ukrytie prívesu, takže vodič nákladného auta by mohol priamo vidieť, čo je za ním,“ uzavrel Choi. „Môže to byť použité v chirurgii, v armáde, v dizajne, v umení.“