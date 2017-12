Amerického lekára, ktorého vyliečili z eboly, opäť hospitalizovali

Podľa lekára je nepravdepodobné, že by sa pacientovi ebola vrátila. Pre istotu ho však dali do karantény.

5. okt 2014 o 6:42 TASR

MASSACHUSETTS, DALLAS. Amerického lekára a misionára Richarda Sacru, ktorý úspešne absolvoval liečbu nákazy vírusom ebola, opäť hospitalizovali.

S odvolaním sa na lekárske centrum pri Massachusettskej univerzite o tom informovala agentúra AP.

Podľa miestnych lekárov je však nanajvýš nepravdepodobné, že by išlo o recidívu eboly.

V každom prípade Sacra, ktorého do nemocnice prijali s infekciou dýchacích ciest a zápalom spojiviek, zostane v karanténe, až kým sa nevylúči možnosť nákazy ebolou.

Výsledky príslušných vyšetrení sa očakávajú v priebehu jedného až dvoch dní.

Sacra, 51-ročný pôrodník z Bostonu, bol tretím pacientom v Spojených štátoch, u ktorého sa potvrdila ebola. Ebolou sa nakazil na lekárskej misii v nemocnici v Libérii.

Sacru liečili netestovaným liekom TKM-Ebola, ktorý vyrobila farmaceutická spoločnosť Tekmira Pharmaceuticals, a zároveň dostal "rekonvalescenčné sérum" vyrobené z protilátok získaných z krvi ďalšieho lekára, amerického misionára Kenta Brantlyho, ktorý ebolu prežil.

Ďalší hospitalizovaný pacient v USA, Libérijčan Thomas Eric Duncan v nemocnici v Dallase, je v kritickom stave.

Nemocnica neposkytla žiadne ďalšie informácie. Predchádzajúce správy hovorili o Duncanovom vážnom, ale stabilizovanom stave.

Americké zdravotnícke orgány informovali o tom, že približne 50 ľudí, s ktorými Duncan prišiel v USA do styku, z preventívnych dôvodov monitorujú.

Deviati z nich majú vysoké riziko nákazy. U žiadnej z monitorovaných osôb sa neprejavili príznaky ochorenia.

Duncan pricestoval do USA z Libérie na západe Afriky, pričom najskôr letel do Bruselu a odtiaľ na Dullesovo letisko neďaleko Washingtonu, kde prestúpil na let do Dallasu.

Lekársku pomoc šesť dní po tom, ako 20. septembra prišiel do Texasu. O dva dni na to bol prijatý na izolované oddelenie Texaskej presbyteriánskej nemocnice.