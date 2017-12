Mozog s Alzheimerom bojuje, poškodenie obchádza

Ľudský mozog hľadá spôsoby, ako sa prispôsobiť zmenám po nástupe Alzheimerovej choroby.

3. okt 2014 o 17:18 Denisa Ballová

LONDÝN, AIX EN PROVENCE. Ľudský mozog sa dokáže vyrovnať so skorými zmenami spôsobenými Alzheimerovou chorobou. Tvrdí to štúdia v Nature Neuroscience, podľa ktorej si niektorí ľudia udržia schopnosť rozmýšľať.

Vedci z Kalifornskej univerzity skúmali 71 dospelých ľudí bez príznakov choroby. Skenovanie mozgu ukázalo, že 16 z nich malo amyloidy – akési zväzky proteínov, ktoré sú považované za charakteristické znaky Alzheimerovej choroby.

Následne všetkých vyzvali, aby si detailne zapamätali sériu obrázkov, kým skenovali ich mozgovú aktivitu. Potom sa ich pýtali na obrázky a neskôr aj detaily na nich. Obe skupiny úlohu vykonali rovnako, ale u tých s amyloidmi sa prejavila väčšia mozgová aktivita, keď sa snažili spomenúť si na detail obrázka.

„Vyzeralo to, ako by ich mozog hľadal spôsob, ako kompenzovať prítomnosť proteínov spojených s Alzheimerovou chorobou,“ povedal podľa New Center Berkeley vedúci štúdie William Jagust.

Podľa vedcov to môže naznačovať, že mozog má schopnosť prispôsobiť sa a kompenzovať predčasné škody spôsobené proteínmi. Podľa Jagusta však zostáva nejasné, prečo sú niektorí ľudia s týmito proteínmi lepší v používaní rôznych častí mozgu.

„Myslím si, že je pravdepodobné, že mozog ľudí, ktorí počas života vykonávajú kognitívno-stimulujúce činnosti, je schopnejší prispôsobiť sa možným poškodeniam,“ dodal podľa BBC.

Doi: 10.1038/nn.3806