AdBlock plus zastaví nový sledovací nástroj Facebooku

Doplnok pre prehliadače dokáže blokovať nový inzertný systém Atlas.

3. okt 2014 o 13:28 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Určite ste si to možno všimli. Vyberáte na internete novú mikrovlnku a zrazu vám všetky reklamy začnú ponúkať iba kuchynské spotrebiče a na Facebooku sa do popredia dostáva všetko, čo s nimi súvisí. Je to spôsob, ktorým sa firmy snažia dosiahnuť vyššiu účinnosť svojich reklamných systémov.

Svoje snahy znásobil v posledných dňoch aj Facebook. Nasadil do prevádzky nový inzertný systém, ktorý pred časom kúpil od Microsoftu.

Volá sa Atlas a je vybavený sofistikovanými technológiami, ktoré sledujú návyky používateľov naprieč celým webom.

Používatelia však môžu systém Atlas obísť, píše The Register. Vývojári doplnku prehliadačov Adblock Plus, ktorý slúži na blokovanie reklám na webe, našli efektívny spôsob ako sledovanie Atlasu zastaviť.

Do zoznamu doterajších filtrov pridali nové pravidlá. Okrem reklám tak zastaví aj prvky, ktoré by mohli narúšať súkromie používateľov.

Atlas je pre Facebook kľúčový. Vďaka nemu rozširuje svoj dosah aj na weby za hranicami svojho pôsobenia. Rovnakú taktiku používa aj Google či iné firmy.

K zabezpečeniu súkromia sa však môžu prepracovať aj samotní používatelia. Je v ich moci nastaviť internetové prehliadače tak, aby zakázali webom ukladať cookies pre identifikáciu, alebo vymedziť weby, ktoré tak budú môcť robiť.