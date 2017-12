Kameraman televízie NBC sa nakazil ebolou v Libérii

Kameraman, ktorého meno nezverejnili, pracoval v Libérii tri roky.

3. okt 2014 o 6:30 TASR

NEW YORK. Americkému nezávislému kameramanovi, ktorý pracuje pre televíziu NBC News v Libérii, diagnostikovali ebolu a prevezú ho späť do Spojených štátov na liečbu.

Ako vo štvrtok oznámila prezidentka NBC News Deborah Turnessová, zvyšní štyria členovia štábu televízie, ktorý podával z Libérie správy o epidémii eboly, sa rovnako vrátia do USA a umiestnia ich do karantény na 21 dní.

Pre spravodajský kanál televíznej siete NBC začal natáčať tento utorok, informovala agentúra AP.

V stredu začal cítiť únavu a bolesti a zistil, že má miernu horúčku. Vo štvrtok išiel do zdravotníckeho centra na testy, ktoré uňho preukázali ebolu.

Turnessová uviedla, že u žiadneho z ďalších zamestnancov NBC sa neobjavili príznaky ani varovné znaky nákazy ebolou.

Cestovanie by sa nemalo stopnúť

OSN sa domnieva, že lety do západoafrických krajín postihnutých epidémiou eboly a z nich by mali pokračovať aj po prvom hlásenom prípade v USA. Uviedol to vo štvrtok hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric.

Dujarric povedal, že "je veľmi dôležité neizolovať tieto krajiny", pretože by to zhoršilo ich politickú a ekonomickú situáciu, pričom prístup do regiónu potrebujú humanitárne organizácie. Zdôraznil však dôležitosť kontroly cestujúcich pri prílete a odlete, informovala agentúra AP.

Prvým pacientom, ktorému diagnostikovali ebolu v USA, je muž, ktorý pred dvoma týždňami priletel z Libérie na návštevu príbuzných a do Texasu cestoval cez Brusel a Washington.

V kontakte s chorým mohlo byť sto ľudí

Americké zdravotné úrady vo štvrtok oznámili, že v kontakte s pacientom Thomasom Ericom Duncanom mohlo byť okolo 100 ľudí, z nich 12 až 18 osôb malo s ním priamy kontakt. Štyroch členov rodiny v Dallase, u ktorých býval, umiestnili v ich byte do karantény.

U žiadneho z týchto ľudí sa zatiaľ nevyskytli príznaky eboly, uviedli predstavitelia okresu Dallas na tlačovej konferencii. Prípad je podľa nich veľmi lokalizovaný.

Duncan bol vo štvrtok vo veľmi vážnom stave, na ktorom sa od stredy nič nezmenilo, informovala hovorkyňa nemocnice. Libérijské úrady uviedli, že vláda by mohla Duncana stíhať za to, že v dotazníku pred odletom poprel, že bol v kontakte s niekým, u koho neskôr zistili ebolu - pomáhal totiž susedke po tom, ako 15. septembra vážne ochorela. Neskôr zomrela.