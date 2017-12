Briti zlegalizovali kopírovanie hudby, filmov a elektronických kníh

Majitelia multimédií si môžu pre vlastnú potrebu vytvárať legálne kópie.

2. okt 2014 o 8:58 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Ak si kúpite CD s hudbou, pokojne si z neho môžete vytvoriť jeho kópiu do auta alebo si ho zdigitalizovať do svojho mobilu.

Takáto legislatíva vstupuje do platnosti v Británii, nezáleží pritom na tom, či ide o hudbu, filmy, alebo elektronické knihy. Ani či vyrábate fyzickú kópiu na nosiči, alebo ich ukladáte do cloudu. Podstatné je jediné – že to robíte na osobné použitie z autorských diel, ktoré máte v legálnej držbe.

Vo chvíli, keď sa rozhodnete originálny nosič niekomu predať, všetky kópie sa stávajú nelegálnymi a musíte ich vymazať.

Výrobcom a distribučným spoločnostiam však nevyplýva povinnosť distribuovať svoje diela tak, aby boli pre kopírovanie prístupné. Naďalej môžu používať rôzne DRM technológie, ktoré v obmedzenej miere chránia diela pred tým, aby boli prehliadané na ľubovoľných zariadeniach.

Takýto prístup dáva zmysel vo väčšine krajín EÚ, kde sú médiá na ukladanie obsahu zaťažené autorskými poplatkami. Zvyčajne legislatívy týmito platbami zaťažujú DVD nosiče, pamäťové karty a pevné disky, inde do zoznamu zahŕňajú aj MP3 prehrávače či videorekordéry.

Akékoľvek kopírovanie autorských práv sa však distribučným spoločnostiam a predajcom digitálneho obsahu nepáči. Dokonca odmietajú aj ich zapožičiavanie za poplatok či predaj z druhej ruky.

Napísala britská BBC.