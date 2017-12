Vitamíny z lekárne? Pestrá strava zdravému človeku postačí

Ľudia, ktorí sa zaujímajú o svoje zdravie, vedia, že pre jeho zachovanie je pestrá a rozmanitá strava jedným z najvýznamnejších faktorov, hovorí EVA HYBENOVÁ z Ústavu biochémie, výživy a ochrany zdravia STU.

1. okt 2014 o 15:35 Veronika Folentová

Prečo sú vitamíny dôležité?

„Vitamíny sú esenciálne látky našej výživy, teda sú nevyhnutné pre náš život. Plnia množstvo funkcií, najčastejšie ako urýchľovače enzymatických reakcií v organizme.“

Mali by ich ľudia užívať ako potravinové doplnky?

„Pestrá strava by mala byť pre zdravého človeka dostatočným zdrojom všetkých potrebných látok. Odporúčané výživové dávky stanovujú aj odporúčaný denný príjem vitamínov pre jednotlivé výživové skupiny obyvateľstva, rozdelené do skupín na základe veku, pohlavia či fyzického stavu. Na obaloch vitamínových doplnkov je uvedené množstvo vitamínu, ako aj percento plnenia z OVD - a tiež, že ide o doplnok a neslúži ako náhrada pestrej stravy.“

Kedy potrebujeme vitamínov viac?

„Vyššie nároky na príjem vitamínov a minerálov majú tehotné a dojčiace ženy, ktoré by sa mali o jednotlivých prípravkoch a ich užívaní poradiť so svojím lekárom. Ľudia s chronickým ochorením by sa tiež mali poradiť s doktorom o užívaní vitamínov, pretože niektoré lieky ovplyvňujú napríklad vstrebávanie a metabolizmus vitamínov. Fajčenie a nadmerný príjem alkoholických nápojov sú tiež často spojené s nedostatkom niektorých vitamínov. A vegetariánska a najmä vegánska strava môže viesť k nedostatku vitamínu B12, ktorý sa nachádza iba v živočíšnych produktoch.“

Ako sme na tom na Slovensku?

„Na Slovensku sa v dôsledku nízkej spotreby ovocia a zeleniny najčastejšie vyskytuje nedostatok vitamínu C a kyseliny listovej a pre nízku spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov vitamín B2. V posledných rokoch sa na konci zimy odporúča užívať vitamín D - jeho zásoby z letného slnenia nám vydržia na asi tri až štyri mesiace. Dobrým potravinovým zdrojom tohto vitamínu sú najmä ryby, ktorých spotreba je u nás veľmi nízka.“

Môžu byť vitamíny z lekárne či supermarketu nebezpečné?

„Užívanie vitamínov nemá byť náhradou pestrej stravy. Nie je vhodné konzumovať ich v nadmernom množstve, môže to viesť k nerovnováhe organizmu, maskovaniu nedostatku iného vitamínu či dokonca poškodeniu organizmu. No v označení výživových doplnkov sa musia uvádzať množstvá jednotlivých vitamínov a minerálnych látok, odporúčané denné dávky a upozornenie, že stanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť a výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada pestrej stravy.“

Ak má niekto pocit, že na neho ide chrípka, mal by si kúpiť citrusy alebo celaskon?

„Podľa výskumov vyššie dávky vitamínu C pri prechladnutí alebo chrípke skracujú liečbu a zmierňujú prejavy ochorenia. Krátkodobo na začiatku ochorenia – prvé dva až tri dni - je vhodné zvýšiť príjem vitamínu C, denná dávka by však nemala prekročiť dva gramy. Jedenie citrusov, ktoré môžeme kúpiť v našich obchodoch, nám takéto vysoké dávky nezabezpečí.“

Sú lepšie prírodné vitamíny alebo radšej syntetické?

„Chemicky ide o tie isté látky. V potravinách sú vitamíny často viazané na iné látky, najčastejšie na sacharidy alebo bielkoviny, kým vo vitamínových prípravkoch ide o samotné ‚čisté‘ vitamíny. Absorpcia vitamínov z potravy je spravidla nižšia ako pri vitamínových doplnkoch. Spracovanie potravín, najmä tepelné, môže viesť k značným stratám. Mnohé z vitamínov strácajú svoju účinnosť v dôsledku svetla a vzdušného kyslíka. ‚Syntetické‘ vitamíny sú v porovnaní s prírodnými zväčša stabilnejšie.“

A multivitamíny? Či treba radšej užívať jednotlivé látky?

„Mnohé vitamíny sa vo svojich funkciách navzájom ovplyvňujú ako napríklad vitamíny skupiny B – preto sa často predávajú vo forme B-komplexu. Okrem toho v multivitamínových prípravkoch sa nachádzajú aj iné látky ako minerálne látky či rôzne rastlinné extrakty, ktoré môžu byť prospešné pre rôzne výživové skupiny. Príkladom sú multivitamínové prípravky pre tehotné a dojčiace ženy.“

Je v poriadku, že sa dajú vitamíny kúpiť v supermarketoch?

„Podobne ako pre výživové doplnky v lekárňach aj pre výživové doplnky predávané v drogériách či supermarketoch platia tie isté požiadavky na označovanie. Odporúčam prečítať si zloženie a dodržiavať dennú dávku spotreby. Mnohé výživové doplnky obsahujú jednotlivé vitamíny v množstve, ktoré presahuje sto percent z odporúčanej výživovej dávky. Ani v takýchto prípadoch sa netreba obávať nadmerného príjmu a rizika vzniku hypervitaminózy, pretože horné bezpečné množstvá vitamínov a minerálnych látok sú vyššie a berie sa pritom do úvahy aj príjem vitamínov a minerálnych látok z iných zdrojov potravy.“

Je rozdiel v kvalite medzi vitamínmi, ktoré ľudia kúpia v lekárni a v supermarkete?

„Pre výživové doplnky ponúkané či už v lekárňach, alebo v supermarketoch platia rovnaké požiadavky. Je iba na spotrebiteľovi, ktorý doplnok si vyberie, či dá prednosť výrobku známej farmaceutickej firmy z lekárne, alebo nie.“

Nepodporuje dostupnosť vitamínov aj to, že ich ľudia budú viac a zbytočne užívať?

„V súčasnosti sa v médiách veľa hovorí o zdravej výžive a zdravej životospráve a spotrebitelia, ktorí sa zaujímajú o svoje zdravie, vedia, že pre jej zachovanie je pestrá a rozmanitá strava jedným z najvýznamnejších faktorov.“