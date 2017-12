Chcete ovládať veci hlasom? Chýba bezpečnosť

Hlasové povely sú fajn, avšak iba ak zariadenie identifikuje rečníka. To však chýba.

1. okt 2014 o 13:55 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Je to vízia komfortu, ktorý preniká do sveta technológií. Poviete čarovnú formulku a za ňou nasleduje hlasový povel. Bez ťukania do klávesnice či dotykov na displeji sa začnú diať veci, ktoré potrebujete.

Práve to môže znamenať bezpečnostné riziko pre mnohé zariadenia. Tvrdí to odborník na bezpečnosť Yuval Ben-Itzhak z antivírusovej firmy AVG, ktorý sa v poslednej dobe venoval tomu, že využíval syntetizovaný hlas na ovládanie zariadení.

Inteligentné firmvéry neskúmajú, kto je rečníkom. Ak rozoznajú cez mikrofón identifikátor hlasového príkazu, začnú rozoznávať slová bez toho, aby skúmali, kto ich vyslovil. Vďaka tejto chybe môžu hlasové povely vydávať škodlivé kódy v zariadeniach, aby ovládali iné.

Ak škodlivý kód v telefóne hlasovým povelom poprepína kanály na televíznom prijímači, nič zlé sa nestane. Ak však z notebooku cez reproduktory povie mobilu, aby všetkým kontaktom rozoslal esemesku so správou o tom, že nenávidíte svojho šéfa, dôsledky môžu byť bolestivejšie.

Čím viac budú hlasové povely zastúpené v zariadeniach, tým intenzívnejšie by sa mali ich výrobcovia zaoberať bezpečnosťou. Inak budú môcť deti hlasovým povelom vypnúť rodičovské zámky na svojich zariadeniach alebo budú útočníci získavať citlivé dáta.

Napísala britská BBC.