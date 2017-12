Pri Sicílii sa z mora dvíha sopka

Rím 28. novembra (TASR) Pri juhozápadnom pobreží Sicílie rastie podmorský vulkán, ktorého vrchol bude možno už o niekoľko týždňov vyčnievať nad vodnú hladinu. Už v minulosti sa jeho kužeľ niekoľkokrát vynoril a potom opäť zmizol pod vodou.

Činnosť vulkánu Ferdinandea, ležiaceho asi 20 kilometrov od sicílskych brehov, vulkanológovia podrobne sledujú. Výrony plynov a seizmická aktivita svedčia o tom, že sopka ja opäť činná. Jej vrchol je od hladiny momentálne vzdialený iba osem metrov.

Za rast sopky sú zodpovedné prúdy horúcej magmy, ktoré tečú hlboko pod ňou a postupne ju nadvihujú. Keď magma odtečie, malý ostrov sa ponorí do vody. Dodatočný rast zabezpečujú vytečené masy lávy, ktoré tuhnú na vrchole vulkánu. Ten bol naposledy nad vodou v júni 1831.

Jeho vtedajšie nečakané objavenie sa nad hladinou dokonca spôsobilo medzinárodný spor, pretože britský admirál, ktorý sa náhodou plavil okolo, obsadil nový "Grahamov ostrov" v mene anglického kráľovstva. Kým sa však spor medzi Britmi, Talianmi a Španielmi, ktorí tiež vzniesli nároky, vyriešil, kúsok zeme sa po šiestich mesiacoch stiahol pod vodu.

História sa však opakovať asi nebude. Sicílski potápači totiž zabránili cudzím nárokom už teraz, keď do vrcholu sopky ešte pod vodou zapichli taliansku národnú vlajku. A keby mal o ostrovček predsa len záujem aj niekto iný, kým by sa našlo východisko, určite by zasa zmizol v ríši boha Neptúna.