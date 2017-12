Test: Našli sme najlepší herný tablet, je od Nvidie

Sadne do ruky ako uliaty, je najrýchlejší zo všetkých tabletov a kúpite ho už za menej ako tri stovky.

1. okt 2014 o 8:47 Matúš Paculík

Nvidia Shield Tablet Páči sa nám: výkon, ergonómia, dizajn Nepáči sa nám: nutná investícia do príslušenstva Cena: 299 eur Hodnotenie: 9,0

Produkt na test poskytla spoločnosť Nvidia.

Spomínate si na Shield, prvé herné zariadenie od Nvidie, známeho výrobcu grafických čipov? Kompaktná herná konzola s 5-palcovým displejom a ovládačom sadla perfekte do ruky, do Európy sa bohužiaľ vôbec nedostala.

Druhý produkt z rodiny Shield je tiež zameraný na hráčov. No tentokrát to je tablet, ktorý si môžete okamžite kúpiť na Slovensku aj so zaujímavým príslušenstvom v podobe skvelého gamepadu.

Najvýkonnejší tablet s Androidom

Parametre Nvidia Tegra K1, 4-jadrový čip, 2,2 GHz

2 GB pamäť

16 / 32 GB úložisko

8” IPS Full HD displej

Wi-Fi, BT 4.0, GPS, LTE (pre 32 GB verziu)

microUSB, miniHDMI

2x 5 MPx kamera

Rozmery 221x126x9,2 mm

Hmotnosť 390 g

Batéria 6700 mAh

Android 4.4

Tak by sme mohli v skratke charakterizovať Nvidia Shield Tablet. Má totiž v sebe čip Tegra K1, ktorého základ vychádza z grafických čipov určených pre herné počítače. Je to zároveň najdôležitejšia časť celého tabletu, bez ktorej by to bol len ďalší zo zástupu výkonných tabletov.

Spolu so štvorjadrovým procesorom a dvoma gigabajtami operačnej pamäte vám umožní používať akúkoľvek aplikáciu alebo hru. Výkon je aktuálne bezkonkurenčný, zahráte sa aj tie graficky najnáročnejšie hry, vrátane niekoľkých exkluzívnych kúskov.

V tablete nájdete nainštalovanú exkluzívnu hru Trine 2 a zakúpiť si môžete Half-Life 2 a Portal. Všetky tri hry sú verné kópie svojich PC verzií s rovnakou grafikou. Po pripojení tabletu na monitor nespoznáte rozdiel a ak použijete herný ovládač, budete sa zabávať rovnako dobre, ako keby sa hrali na počítači.

Grafická časť podporuje všetky moderné štandardy ako je OpenGL 4.4, DirectX 12, Google RenderScript, či OpenCL a DirectCompute pre náročné výpočty. Zároveň to je prvý mobilný čip, na ktorom si zahráte hry vytvorené v Unreal Engine 4.

Zvyšok hardvérovej výbavy nikoho neprekvapí, je tu Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS a kúpiť si môžete aj LTE verziu. Tá ma navyše dvojnásobnú kapacitu dátového úložiska - 32 gigabajtov a stojí o stovku viac.

Ako sa na ňom hrajú hry?

Nvidia k tabletu ponúka špeciálny gamepad za 60 eur a ak to s hraním myslíte vážne, určite si ho kúpte. Dotykové ovládanie a akčná hra, to ide dokopy len výnimočne. Navyše, gamepad je bezdrôtový a tak si môžete tablet prepojiť pomocou HDMI kábla s televízorom a hry budete hrať z pohodlia sedačky.

Gamepad podporujú desiatky tých najlepších hier a na rozdiel od iných ovládačov s ním zahráte prakticky akúkoľvek hru. Pre každú hru si totiž môžete vytvoriť vlastný profil, v ktorom si určíte rozmiestnenie tlačidiel a ich funkciu. Navyše zoznam podporovaných hier je denne aktualizovaný a tak je veľmi pravdepodobné, že si s gamepadom čoskoro zahráte prakticky akúkoľvek hru.

My sme najväčší zážitok mali z exkluzívnej trojice Trine 2, Half-Life 2 a Portal. A je jedno, že sme ich už dávno dohrali na počítači, zábava je to skvelá aj pri hraní na obrovskej obrazovke televízora.

Na tablete sme vyskúšali všetky graficky náročné hry, vrátane Asphalt 8, War Thunder, či Infinite Flight. Každá jedna bola úplne plynulá, tablet nezaváhal ani pri zložitých scénach v Half-Life 2.

A ak náhodou máte doma rýchly bezdrôtový router a aspoň stredne výkonný herný počítač s podporovanou grafickou kartou od Nvidie, môžete sa počítačové hry zahrať priamo na tablete, prípadne ich z neho zobrazíte na obrazovke televízora.

Služba sa volá GameStream a funguje na jednoduchom princípe - hra beží na vašom počítači, no obraz sa zobrazí na tablete, z ktorého ju aj ovládate. Do budúcna má pribudnúť možnosť hrania aj mimo domácej siete, či zo serverov Nvidie.

Výsledky testov

Nvidia Shield Tablet Sony Xperia Z3 AnTuTu score 54228 41435 AnTuTu CPU 4405 3822 AnTuTu GPU 21357 13317 3DMark Unlimited 30901 18251

Vyrobili kvalitný tablet

Pre Nvidiu je Shield prvým tabletom a len druhým spotrebným produktom v poradí, no zbytočne by ste tu hľadali školácke chyby. Dizajn a aj samotná výroba je bez najmenšej chyby.

Tablet je veľmi pekný, na pocit veľmi príjemný a dobre sa drží v rukách aj vďaka zadnému pogumovanému povrchu. A hoci by bez problémov prežil aj bez ochranného obalu, jeho kúpou získate okrem ochrany aj použiteľný stojan pre hranie s gamepadom.

Osem-palcový displej s Full HD rozlíšením je podľa nášho názoru rozumným kompromisom pre hráča, ktorý chce mať svoj tablet stále so sebou. S hmotnosťou skoro 400 gramov nie je najľahší, a videli sme už aj tenšie tablety.

Kvalita displeja je dobrá. To znamená, že budete spokojní s farebným podaním, dobrým kontrastom, pozorovacími uhlami a aj rýchlosťou odozvy. Horšie je len používanie tabletu na priamom slnku, vtedy si hry určite nevychutnáte naplno.

V tele tabletu nájdete schovaný stylus. Hry s ním neovládnete, využitie nájde pri tvorbe poznámok, alebo niekoľkých špeciálnych aplikácií určených pre grafikov a umelcov. Maľovanie s pastelkami či vodovými farbami vyzerá úplne reálne a zabaví každého.

Žiadne zbytočnosti

Páči sa nám, že sa Nvidia za každú cenu nesnažila výrazne upravovať systém Android. Okrem potrebných ovládačov a doplnok pre bezdrôtový gamepad a technológiu GameStream je operačný systém bez viditeľných zmien.

Pre hráčov dôležitá aplikácia Shield hub je rozcestníkom k hrám, špeciálne upraveným pre možnosti Nvidia grafických čipov. Nájdete tu aj zoznam podporovaných hier z vášho počítača, ktoré si prenesiete na obrazovku tabletu

Aj vďaka minimálnym úpravám tablet nebudete nabíjať každú chvíľu a vydrží presne to, čo výrobca aj sľubuje. Na jedno nabitie sme si pozreli skoro 9 hodín HD videa, hry sú na výkon náročnejšie a preto nečakajte viac ako 5 hodín zábavy.

Fotoaparáty nájdete v zariadení dva, zhodne s rozlíšením 5 megapixelov. Tentokrát nemá predná kamera vysoké rozlíšenie kvôli foteniu selfie, ráta sa s jej využitím pri on-line hraní, či v službe Twitch.

Nie je predražený

Za cenu 300 eur len ťažko zoženiete tablet s vyšším výkonom. Vlastne ho nezoženiete ani za dvojnásobok ceny, keďže Tegra K1 je aktuálne najvýkonnejší čip pre mobilné zariadenia. Na trhu je zatiaľ len tablet od čínskej firmy Xiaomi, ktorý stojí rovnako, no zaostáva po stránke dizajnu a doplnkovej výbavy.

Navyše žiadny tablet vám ako hráčovi hier neponúkne toľko pridanej hodnoty a špeciálnych služieb. Jediným skutočným konkurentom je iPad mini s Retina displejom. Nie však kvôli výkonu, ale bohatšiemu obsahu.

Nvidia Shield Tablet obstojí aj ako kompaktný tablet pre bežné použitie. Je pekný, kvalitný a určite sa vám nerozpadne po pár mesiacoch používania. Odhliadnuc od priemerného fotoaparátu je jediným mínusom nutnosť dokúpenia herného príslušenstva. Teda ak to s hraním na tablete myslíte vážne.

TIP: Pozrite si ďalšie odborné recenzie na herný Nvidia Shield Tablet.