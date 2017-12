Nový Windows preskočil číslo, bude sa volať 10

Má byť jednotným systémom pre všetky platformy. Nový Windows 10 by mal prísť v polovici budúceho roka.

1. okt 2014 o 8:38 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Microsoft predstavil novú verziu svojho operačného systému Windows. A prekvapil všetkých, v číslovaní totiž preskočil deviatku a svoju pozornosť zameral na používateľské rozhranie. Dlaždice cúvajú do úzadia a do popredia sa znovu posúva Štart menu.

Nová línia operačných systémov Windows 10 má zastrešovať všetky platformy. Či už ide o stolové počítače, dotykové notebooky, tablety, smartfóny alebo servery, podstatná časť kódu a používateľského rozhrania bude zdieľaná naprieč rôznymi verziami systému. Vrátane herných konzol Xbox.

To zníži náklady na vývoj, zjednoduší podporu systémov a používateľom zaistí jednotnú skúsenosť na rôznych platformách. Na čo si zvyknete na notebooku, to oceníte aj v mobile či pri prvom zoznamovaní so servermi.

Štart a dotyky

„Pre Microsoft je nesmierne dôležité, aby sa im podarilo zostaviť Windows 10 správne,“ povedal David Johnson, analytik konzultačnej firmy Forrester, ktorý dlhodobo sleduje aktivity Microsoftu. „Windows 8 inštaluje na počítače svojich zamestnancov pätina firiem a Windows 7 je v súčasnosti na desktope neohrozeným štandardom.“

Dotykové ovládanie a dlaždice, ktoré vyvolali vlnu diskusií pri príchode systému Windows 8, sa stávajú iba doplnkom na využitie tam, kde to dáva zmysel.

Nie je potrebné si zvykať ani na nový spôsob ovládania, staré dobré Štart menu je v "desiatke" naspäť. A práve do neho možno niektoré interaktívne dlaždicové prvky na želanie vložiť. Systém automaticky rozozná, či váš počítač zvláda dotykové ovládanie, alebo nie a podľa toho sa prispôsobí možnostiam automaticky.

Novinkou je aj podpora virtuálnych obrazoviek, známa z Linuxov. Akoby ste mali viacero neviditeľných monitorov, z ktorých si vyberiete ten, na ktorom máte tie správne okná. Tie možno prilepiť k okrajom obrazovky nielen bok po boku ako doposiaľ, ale plochu možno rozdeliť na štyri časti.

Na budúci rok

Používatelia budú možno opäť súperiť s novým notifikačným centrom, ktoré ich bude bublinami informovať o nových aktivitách. Tentokrát však do nich budú prispievať aj aplikácie, vrátane webových.

Microsoft má rozpracované ďalšie novinky, tie začne postupne ukazovať až v budúcom roku. Windows 10 sa na pulty predajní dostane až v polovici budúceho roka, takže informácie a vývojárske novinky bude firma predstavovať postupne.

Stratégia Microsoftu je pomerne jasná: chce dosiahnuť prechod existujúcich zariadení na novú verziu operačného systému, aby boli objemy predaja čo najmenej závislé na odbyte nových počítačov a zariadení. Môžeme preto očakávať, že hardvérové nároky by nemali rásť a migrácia bude rozumná podobne, ako tomu bolo pri uvedení sedmičky.

Napísala britská BBC.