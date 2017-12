Svetová populácia zvierat klesla za 40 rokov o polovicu

BRATISLAVA. Sú to ešte horšie čísla, ako sa verilo doteraz. Svetový fond na ochranu zvierat vydal po dvoch rokoch svoj Living Planet Index a podľa jeho odhadov celková populácia vyše 3100 najznámejších druhov klesla o polovicu.

Predchádzajúca správa hovorila asi o tridsiatich percentách.

Pokles populácie jedincov sa podľa BBC týka najznámejších tried: cicavcov, plazov, obojživelníkov, vtákov a rýb. Ich počet klesol o 52 percent. Výskum porovnával roky 1970 a 2010.

Organizácia za rozdielom medzi rokom 2008, keď bol pokles 28 percent, vidí presnejšiu metodológiu. Najväčšie straty zaznamenal život v trópoch, špeciálne v Latinskej Amerike.

BBC píše, že počet sladkovodných druhov klesol až o 76 percent. Počet tigrov celosvetovo klesol za storočie zo stotisíc na tritisíc. Padol aj počet nosorožcov, ktoré zabíjajú ľudia pre rohy.

Podľa správy za úbytok druhov môže zmenšovanie ich prirodzeného životného prostredia zapríčinené ľudskou činnosťou.

Earth has lost 97% of its tigers in a century, zoologists say #BBCGoFigure http://t.co/ctKrcoRjmz pic.twitter.com/Bt16X1Csq8