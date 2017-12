Vo vesmíre objavili komplexné molekuly, naznačujú vznik života

Rozvetvené organické molekuly pripomínajú aminokyseliny. Tie by mohli vznikať podobne.

30. sep 2014 o 14:29 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Mohol by to byť náznak chémie, na ktorej konci sú látky potrebné pre vznik života. A možno aj život samotný.

Astronómovia v strede našej galaxie narazili na takzvaný izopropyl kyanid, ktorý vzniká v oblaku rodiacich sa hviezd asi 27-tisíc svetelných rokov ďaleko od Zeme. Dôležitejšie než miesto vzniku je však štruktúra takejto molekuly: je to prvý objav vzniku organickej látky vo vesmíre, ktorej rozvetvená štruktúra pripomína aminokyseliny. A tie sú nevyhnutné pre život tak, ako ho poznáme na našej vlastnej planéte.

„Aminokyseliny sú na Zemi stavebnými kameňmi bielkovín a bielkoviny sú zase kľúčové pre život," hovorí pre BBC Arnaud Belloche, prvý autor výskumu v magazíne Science. „Tá otázka v pozadí je takáto: nachádza sa život aj niekde inde v Galaxii?"

Zložitejšie organické molekuly objavili vedci vo veľkom molekulárnom mraku Sagittarius B2. Je to miesto, kde vznikajú budúce hviezdy a nachádza sa blízko stredu Mliečnej cesty.

Ako vznikajú protohviezdy, zahrieva sa mikroskopický medzihviezdny prach. Následné chemické reakcie na povrchoch týchto zrniečok zase umožňujú, aby sa vyformovali zložitejšie organické molekuly s uhlíkom. Takéto molekuly však po sebe zanechávajú spektrálne stopy, ktoré dokážu astronómovia odhaliť. V tomto prípade pomohla sieť rádioteleskopov ALMA v Čile.

Aminokyseliny už objavili v meteoritoch. No nový nález naznačuje, ako podobne zložité organické molekuly dokážu vo vesmíre spontánne vzniknúť. Mohlo by to dokonca znamenať, že pri príbuznom procese by mohli vznikať aj samotné aminokyseliny.

DOI: 10.1126/science.1256678