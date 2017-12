Sú umelé vitamíny iba šmejdy z lekárne?

Bojuje céčko proti chorobám? A potrebujeme si kupovať doplnky stravy? Prečítajte si ukážku z našej veľkej témy o vitamínoch.

30. sep 2014 o 12:54 Tomáš Prokopčák

Vitamín C:

Keby mali vitamíny svoju hitparádu, vitamín C by ju s prehľadom vyhral. Zároveň sa stal látkou, okolo ktorej sa objavilo najviac až životunebezpečných mýtov – napríklad ten, že vitamín C vám vylieči rakovinu.

Vitamín C je kľúčový pre správne fungovanie tela a vytváranie kolagénu, pri vstrebávaní železa či raste zubov a kostí a pri jeho nedostatku sa napríklad zle hoja zranenia či nasleduje ochorenie nazývané skorbut – s ktorým sa stretávali najmä dávni námorníci.

Odhaduje sa, že zdravý človek denne potrebuje asi 40 až 60 miligramov vitamínu C, v skutočnosti však toto množstvo dokáže s prehľadom zabezpečiť strava. Dennú dávku napríklad pokryje jediný pomaranč.

Ako je to však s chrípkou a nádchou? Látka, ktorú izolovali už v roku 1928, nedokáže zabrániť prechladnutiu. No ak už prechladnete, každodenné vyššie dávky vitamínu C (asi 200 miligramov) skracujú čas jeho liečenia.

Ak ste vážnym športovcom, tiež budete potrebovať vyššie dávky vitamínu C, pretože pravdepodobne pomáha pri regenerácii tela po pravidelnej a vysokej záťaži. Nejestvuje však žiaden vedecký dôkaz, že by táto látka pomáhala proti rakovine, zato však jestvujú dôkazy, že predávkovanie vitamínom C (nad 2 gramy denne a dlhodobo) môže poškodzovať žalúdok, spôsobovať hnačky a ďalšie ťažkosti.

ZÁVER: Ak nie ste maratónec, vitamín C vám zabezpečí vyvážená strava: trebárs kapusta, pomaranče či kivi. Pri nádche vyššie dávky vitamínu C skracujú liečenie.

Zinok:

Podobne ako v prípade železa, zinku v tele veľa nemáme. No tento chemický prvok je tiež extrémne dôležitý, najmä na správne fungovanie rôznych enzýmov a enzymatických systémov. Ak ho, napríklad, pri dospievaní máte nedostatok, dospievať – telesne (aj pohlavne) i duševne – budete pomalšie.

Primálo zinku spôsobuje aj zhoršené hojenie zranení, oslabený imunitný systém, pomalšie reakcie a kognitívne funkcie, ale trebárs vedie i k strate vlasov.

Zinok sa nachádza v pečeni, ale aj v mlieku, vo vajíčkach (žĺtkoch), tmavom mäse, cereáliách, fazuli a, najmä, v ustriciach. V rastlinách je ho však menej ako v živočíšnych výrobkoch, preto by si vegetariáni a vegáni mali príjem zinku lepšie strážiť, podobne ako tehotné ženy.

Niektoré výskumy naznačujú, že zinok a zinkové potravinové doplnky môžu spomaľovať problémy so zrakom, ktoré zapríčiňuje starnutie. Zinok má však iný známy účinok: ak začínate byť chorí, napríklad ste prechladli, vyššia dávka zinku naozaj pomáha. Musíte si ju však podať čo najskôr. V takom prípade zinok skracuje liečbu.

ZÁVER: Ak začínate byť chorí, zinok skráti vaše prechladnutie. Inak však nie je vážny dôvod brať ho, ako prevencia nefunguje.

Hlavný zdroj: New Scientist No. 2984/ 30/08/2014

