Ello chce byť novým Facebookom bez reklám a so súkromím

Nová sociálna sieť s dôrazom na súkromie sa otvára záujemcom. Tí si môžu začať budovať svoju novú internetovú identitu.

30. sep 2014 o 9:58 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Má to byť sociálna sieť, ktorá odkrýva iba toľko súkromia, koľko jej používatelia dovolia. Volá sa Ello a každú hodinu vybavuje 31-tisíc prihlášok nových používateľov. Svoju prevádzku spustila začiatkom augusta.

Kolos, ktorý sa rozrastá okolo prvých 90 používateľských účtov, má mať podľa vývojárov projektu jasné rysy. Žiadne sledovanie aktivít a trendov, žiadne sledovanie používateľov, žiadna inzercia, ktorá by zneužívala dáta z osobného zákulisia. Financovanie budú hľadať úplne inde.

Vývojári sú presvedčení, že dokážu ponúknuť doplnky, moduly a aplikácie pre sociálnu sieť, za ktoré budú používatelia ochotní zaplatiť.

S dobrým vedomím, že sa nik nebude vŕtať v ich súkromí bez toho, aby to sami povolili či navrhli. Predbežne sa hovorí o mikroplatbách, ktoré sa zatiaľ nikde intenzívnejšie neujali.

Je to reakcia na obchodnú politiku Facebooku, ktorá zužitkováva súkromie používateľov na tvorbu kontextovej reklamy. Jej zadávatelia môžu formulovať presné kritériá, ktoré zasahujú do osobného súkromia používateľov. Do úvahy sa berú všetky dáta – vrátane mobilných – bez ohľadu na to, či boli určené ako verejné, alebo privátne.

Ello má minimalistický dizajn a vidno na ňom, že ide o projekt vo vývoji, ktorý ešte nie je zvládnutý na úrovni rozbehnutých sietí.

Nová sociálna sieť má už za sebou aj prvý distribuovaný DoS útok. Vývojári dúfajú, že sa ich nová služba stane hitom a podarí sa im vytvoriť priestor, ktorý bude stavať na doterajších skúsenostiach používateľov s modernými internetovými službami.

Napísala britská BBC.