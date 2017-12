Vyzbierali 14 miliónov dolárov, aby vymenili heslá za ECG

Moderná náhrada za snímače odtlačkov prstov má zaistiť súkromie používateľov.

29. sep 2014

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Je to technológia, ktorá nazerá cez senzory do ľudského tela, aby overila jeho identitu. Meria a vyhodnocuje elektrické impulzy, ktoré sa zo srdca šíria naprieč celým telom. Už čoskoro by mohla nahradiť heslá i nespoľahlivé snímače odtlačkov prstov.

Začínajúcej kanadskej firme Bionym sa podarilo zozbierať investície vo výške 12 miliónov dolárov, aby sa pustilia do zavŕšenia svojho vývoja. Firma pracuje na náramku, ktorý dokáže bezdrôtovo komunikovať s mobilmi, tabletmi a počítačmi, aby im pomohol pri overovaní identity používateľov. Vždy na povel, s výslovným súhlasom používateľa.

Náramok Nymi Band meria na zápästí priebeh a periodicitu impulzov, aby ich následne vyhodnotil do identifikačného profilu. K tomu patrí akcelerometer a gyroskop, ktoré dokážu vyhodnocovať gestá, aby nebolo potrebné náramok ovládať tlačidlami. Zvyšok je už iba o kryptografii a komunikácii, aby identita zostala v bezpečí.

Nádejná technológia sľubuje nielen komfort, ale aj súkromie. Kým pri snímačoch odtlačkov desiatky bezpečnostných analytikov a hackerov predviedli, aké jednoduché je oklamať ich a zduplikovať identitu ľudí pre opakované zneužitie, v súvislosti s ECG o čomsi podobnom nepadli zatiaľ žiadne pochybnosti.

Vývojári majú v súčasnosti k dispozícii vývojársky balík pre platformy iOS, Android, Windows a Max OS X, očakáva sa však, že rozsah podporovaných systémov by sa mohol rozšíriť tak, aby bolo možné náramok spájať aj s inou elektronikou každodenného života.

Náramok je pre investorov v predpredaji dostupný za 80 dolárov, do ich rúk by sa mohli dostať už do príchodu tohtoročnej zimy.

