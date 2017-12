Harry Potter sa vrátil

27. nov 2002 o 22:20 MICHAL GARDIAN

Potterovská mánia možno už neuchvacuje takú veľkú skupinu ľudí, ako pred rokom, sympatický hrdina Harry však má stále čo ponúknuť. Spolu s pokračovaním úspešného filmu sa môžete znova ponoriť do dobrodružstiev jeho druhej knihy aj pomocou počítačovej hry.

Zo svojho predchodcu druhý diel hry – The Chamber of Secrets – prebral princíp jednoduchšej akčnej adventúry, trocha podobný slávnemu Tomb Riderovi. Opäť sa stretnete s množstvom drobných logických problémov, kúzlením alebo rôznymi vedľajšími úlohami, akými sú napríklad súboje v Metlobale či zbieranie fazuliek alebo kúzelníckych kariet. Navyše má však hra pre vás schovaných množstvo tajných miestností a lákavých bonusov. V ich objavovaní máte oproti minulému dielu oveľa väčšiu voľnosť. Slušne tak zvyšujú zábavnosť hry a predlžujú herný čas hlavnej dejovej línie.

Tá sa, pochopiteľne, verne drží dejovej línie knihy - niekedy možno až príliš. Napríklad nezáleží na tom, koľko bodov získate do školskej súťaže pre svoj Chrabromil v rôznych aktivitách, pretože aj tak budete nakoniec víťazmi ročníka. To je však len drobná chybička inak veľmi „pohodovej“ hry. Neskúsených hráčov totiž poteší zjednodušenie trocha iritujúcich aktivít z minulosti ako Metlobal alebo učenie nových kúziel. Na druhej strane to však prispieva k rýchlejšiemu dokončeniu hry, najmä ak sa niekto bude chcieť všetkým bočným úlohám vyhnúť. Pútavá potterovská atmosféra hry však také niečo dovolí asi len zatvrdnutým Harryho odporcom. Autorom sa totiž napriek staršiemu grafickému engine podarilo skvele zachytiť vizuálnu podobu čarodejníckej školy. Všetky známe postavy znejú a vyzerajú rovnako ako vo filme a aj vďaka príjemnej „čarodejnej“ hudbe tak budú najmä mladší hráči v siedmom nebi.

Nové Harryho herné dobrodružstvá sú tak veľmi vďačným titulom, ktorý si určite nájde veľa priaznivcov najmä medzi priaznivcami nekomplikovaných hier.