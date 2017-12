Microsoft chce predávať aj budíky

Microsoft minulý týždeň na výstave Comdex v Las Vegas predstavil víziu malých inteligentných zariadení určených pre domácnosť. Už na budúci rok by sa mohol napríklad na vašom nočnom stolíku objaviť budík, ktorý dokáže upraviť čas zvonenia podľa aktuálnej

27. nov 2002 o 22:35 Tomáš Bella

Prezident a hlavný softvérový architekt Microsoftu Bill Gates predstavil počítače, ktoré budú ukryté vo vašej kľúčenke, v náramkových hodinkách či budíku. FOTO - REUTERS

dopravnej situácie v meste. Microsoft takéto zariadenia vyvíja už viac ako dva roky v rámci projektu SPOT (Small Personal Object Technology) a prvé funkčné prístroje predstaví v januári. Podľa šéfa firmy Billa Gatesa bude totiž najbližšie obdobie v znamení zmeny orientácie celého IT priemyslu od osobných počítačov smerom k jednoduchším inteligentným prenosným zariadeniam.

Inteligentné drobnosti

Čo teda dokáže nový budík značky Microsoft? V prvom rade si bude vďaka bezdrôtovému pripojeniu schopný prečítať údaje z vášho elektronického diára a zistiť, kedy vás má zobudiť, aby ste stihli prvú rannú schôdzku. Ak si ho zoberiete so sebou na cesty, bude sa prispôsobovať časovým zónam. Z internetu si stiahne mapu vášho mesta i údaje o aktuálnom počasí a dopravnej situácii a ponúkne vám ich, keď sa ráno zobudíte. Ľahko sa teda budete môcť rozhodnúť, či si môžete ešte polhodinu pospať, alebo máte rýchlo vyskočiť z postele, pretože cesta do práce vám pre hmlu alebo uzavretú diaľnicu dnes bude trvať dlhšie.

Ďalším digitálnym zariadením by malo byť inteligentné atramentové pero, ktorým budete môcť písať na papier, ale napísaný text sa môže zároveň prenášať do počítača, kde sa uloží ako bežný textový súbor.

Mikročipy by sa mali objaviť v domácnostiach napríklad aj v magnetoch pripevnených na chladničkách, ktoré by vám mohli ráno zobraziť presný čas, predpoveď počasia či výsledky nočných športových stretnutí.

Z technických podrobností je však o nových zariadeniach, ktoré Microsoft vyvíja spoločne s firmou National Semiconductor, zatiaľ známe len to, že na bezdrôtové spojenie s internetom nebudú používať Wi-Fi technológiu, ale iný spôsob, ktorý má byť menej náročný na spotrebu elektrickej energie.

Nový softvér pre Office

V polovici budúceho roka Microsoft predstaví aj OneNote, novú súčasť balíka Office, ktorá umožní jednoduchšie zapisovanie poznámok (rukou i cez klávesnicu) a najmä ich neskoršie triedenie a zdieľanie s inými ľuďmi.

Už v januári by sa mali začať predávať „Inteligentné displeje“ (predtým známe ako „Mira“), ktoré umožnia prácu s domácim počítačom bez nutnosti sedieť pri ňom za stolom. Z počítača sa jednoducho odníme LCD obrazovka, ktorá sa bude ovládať dotykom špeciálneho pera a umožní plnohodnotný prístup na internet či napríklad prehrávanie hudby na ktoromkoľvek mieste v dome. Ako prvé sa na trh dostanú 15-palcové inteligentné displeje od firmy ViewSonic, ktoré sa budú predávať za 1000 až 1500 dolárov.

Microsoft, ktorý má reálny monopol v oblasti operačných systémov pre osobné počítače, v súčasnosti masívne investuje do ďalších najrozličnejších oblastí a len do výskumu a vývoja nových produktov tento rok vložil päť miliárd dolárov. Mnohé z nových divízií, napríklad výroba hracích konzol Xbox či mediálna sieť MSN network, mu pritom stále prinášajú veľké straty. Vďaka obrovským príjmom z programov Windows a balíka Office si však môže gigant so 40 miliardami dolárov na účte bez problémov dovoliť investovať aj do technológií, ktoré sa nedočkajú komerčného uvedenia, alebo sú stiahnuté z výroby pre malý záujem spotrebiteľov.