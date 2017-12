Tony Tough and The Night of Roasted Moths - klasická vtipná adventúrka

28. nov 2002 o 0:02 Juraj Chrappa

Na žáner klasických humornýcb adventúr ako Lesuire Suit Larry alebo Monkey Island chce nadviazať adventúrka Tony Tough and The Night of Roasted Moths. S klasickým 2D spracovaním, ujetým hlavným hrdinom a nápodobne sa rozvíjajúcim príbehom, môže táto hra, prinajmenšom, zaujať. Nech vás nemýli nevýrazná postava malého mužíčka so silnými dioptriami na očiach. Je to Tony Tvrďas, súkromný detektív, už desať rokov pracujúci pre detektívnu kanceláriu Wallen & Wallen. Dnes má jedinečnú možnosť dokázať svoje kvality. Jeho životný prípad prišiel dnes večer, na Halloween. Nejaký úchylný psychopat si totiž dovolil kradnúť cukríky deťom! Táto trestuhodná záležitosť možno nevyzerá tak nebezpečne, ale Tonyho siedmy zmysel tvrdí: "Dnes cukríky, celú planétu zajtra!" Ťažká úloha zostáva teda na ňom - odhaliť, vypátrať a potrestať zradného a zločinca. Ako vidieť zo screenshotov, Tony Tough je klasická hard-2D-core adventúrka v kartúnovom štýle. Bláznivý príbeh, ktorý som zhruba načrtol, by sa mal vývíjať nelineárnym spôsobom. Rozsiahlosť hry na tom tiež nie je najhoršie s viac ako 60 rôznymi lokáciami a 30 ukecanými postavami. Na tomto dielku pracovali ľudia z Prograph Research, vydavateľom hry pre Severnú Ameriku je Got Game Entertainment. Dátum vydania bol 1. november 2002. Či sa hra objaví aj v našich končinách je zatiaľ vo hviezdach.