Lord Of The Rings: Two Towers - rozhodni o osude Stredozeme!

V úžasnom grafickom engine zažijete grandiózne bitky Vojny o Prsteň, počínajúc bitkou Posledného spojenectva ľudí a elfov proti Sauronovi pod Horou Osudu až po obliehanie Helmova Žlebu (Helm’s Deep) vojskami Sarumanovými. To všetko s najnovšou hernou inka

rnáciou Pána Prsteňov od EA Games. Či aj najlepšou, to sa dočítate v recenzii tejto výnimočnej hry pre konzolu PS2.

Konečne je tu. Dlho očakávaná hra od EA na motívy prvých dvoch častí filmovej trilógie Pán Prsteňov, Spoločenstvo Prsteňa a Dve Veže. Spracovaná do podoby akčnej mlátičky videnej z pohľadu tretej osoby. Ako isto viete, hra nevychádza z pôvodnej epickej ságy J.R.R. Tolkiena, ale iba čisto z jej filmového spracovania. A to je aj na hre vidieť. Autori sa pri hľadaní inšpirácie nadchli úchvatnými bojovými sekvenciami filmu, na ktorých aj založili svoje dielo. Či to bolo pozitívne rozhodnutie uvidíte sami.

Čaká na vás viac než tucet lokácií (niektoré sú tajné) a 4 hrateľné postavy (začiatku sú prístupné iba 3) z prvých dvoch filmov. Jedna smutná správa, za Gandalfa hrať skutočne nebudete, ten tu vystupuje iba ako NPC. Všetky lokácie môžete prejsť za tri hlavné postavy zo Spoločenstva, ktorými sú Hraničiar Aragorn, elf Legolas a trpaslík Gimli, plus za tajnú postavu, ktorá zo Spoločenstva nie je (Spoiler). Každý z charakterov má jedinečný bojový štýl s charakteristickou paletou pohybov, útokov a komb. Aragorn je celkom rýchly aj odolný, rovnako dobre zvláda meč i luk, rovnováha vo všetkých oblastiach. Legolas je pekelne rýchly, aj keď menej odolný, vynikajúci s lukom, poslabší so svojimi elfskými čepeľami. Gimli je chodiaca sekačka na orkov, ťarbavý a pomalý, zato neobyčajne silný a odolný, namiesto luku vrhá sekerky.

Útoky sú detailne rozfázované, pričom zbrane zanechávajú za sebou vo vzduchu stopu, podobne ako v amigáckej klasike First Samurai. Čím efektnejšie zabíjate, tým vyššie hodnotenie získavate. Po každej prejdenej lokácii sa vaše hodnotenie premení na body, za ktoré nakupujete špeciálne útoky. Pre každú úroveň sú dostupné iné, samozrejme platí, čím vyššia úroveň, tým máte k dispozícii ničivejšie kombá.

Samozrejmosťou sú rôzne bonusy, ktoré sa vám sprístupnia po úspešnom zdolaní jednotlivých lokácií. Sú to rozhovory s hviezdami filmu plus nejaké tie obrázkové galérie. Človeka to poteší, žeby to však boli nejaké úžasné, či šokujúce zábery a informácie povedať nemôžem. Ak chceli autori hráča motivovať bonusmi, muselo by ich byť oveľa viac a museli by priniesť nové a exkluzívne informácie.

Zatiaľ čo Aragorn rozpráva Eowyn príbeh Spoločenstva Prsteňa, vy ho aj s vašou postavou prežívate. Je pravda, že autori si dej trochu prispôsobili, niektoré herné scény nezodpovedajú obdobným filmovým scénam a dej je spočiatku trochu zmätený. Avšak hra je primárne zameraná na fanúšikov filmu, ktorí vedia o čo v skutočnosti ide a príbehové scény v hre slúžia iba pre náväznosť s filmom. V podstate sa jedná o rovnaké dejové zhustenie, aké použil Peter Jackson vo filme oproti knižnej predlohe. A ako aj tam, tak i v hre to malo svoje opodstatnenie, pričom výsledok bol viac než výborný.

Poznámka: Keďže sa veľmi neorientujem v slovenskom preklade Pána Prsteňov, v texte používam výrazy z českého prekladu, z anglického originálu, plus moje vlastné skomoleniny. Ďakujem za pochopenie ;).

Grafika: 10 / 10

3D grafika, animácie, motion-capture, svetelné efekty, no proste všetko čo nejako súvisí s vizuálnym spracovaním je proste dokonalosť sama! Uvidíte to najlepšie, čo môžete na PS2 v súčasnosti vidieť. A nielen na PS2. Nič tak plynulé a kvalitné neuvidíte na žiadnej inej konzole, na PC už vôbec nie. Desiatky bojovníkov v zúrivých súbojoch so stovkami špeciálnych efektov súčasne na obrazovke vášho TV. Sekvencie z filmu sú do enginových sekvencií zakomponované geniálne a prechod medzi enginovou animáciou a samotnou hrou si mnohokrát ani nestačíte uvedomiť.

Interface: 7 / 10

Autori si s hrou pohrali do najmenšieho detailu. Pozadie každého menu je vkusne zobrazené ako horiaca listina, pričom sú animované dokonca aj iskričky ohňa! Inak sú všetky možnosti nastavenia štandardné, v tomto ohľade hra neprináša nič skutočne pozitívne. Drobnou chybičkou je, že niektoré animačné sekvencie nejdú zrušiť a keď už niečo vidíte po stý raz, je to strašná otrava. Ovládanie je veľmi jednoduché a behom pár minút vám bez problémov prejde do krvi. Štvoricu základných úderov (rýchly útok, silný útok, obrana, odkopnutie) reprezentujú štyri tlačidlá na ovládači. Všetky ostatné kombá sa robia pomocou ich kombinácie, ako v podobných bojových hrách.

Hrateľnosť: 8 / 10

Jednotlivé lokácie nie sú veľmi rozľahlé, väčšinou sú spracované iba ako krátka cesta či väčšia miestnosť. Päť z nich sa však pýši finálnou príšerou (napr. v Morii je to obrovitý jaskynný Troll, v Amon Hene nechutný Lurtz). Skvelé na tom je, že na každého z finálnych bossov platí určitá taktika, bezhlavým sekaním ich určite nezdoláte. Musíte pozorovať a premýšľať, na správne riešenie určite prídete. V niektorých lokáciach musíte splniť aj špecifické úlohy, napr. na Amon Hene v časovom limite zabiť viac než 70 Uruk-haiov, či v Rohane zachrániť úbohých dedinčanov skôr, než ich Sarumanovi pochopovia zabijú.

Multiplayer:

Možnosť hry viacerých hráčov táto hra neponúka.

Hudba a zvukové efekty: 9 / 10

Perfektný hudobný doprovod. Keďže sú použité filmové skladby Howarda Shora, nie je o čom diskutovať (Oscar za originálny soundtrack). Príjemne poteší zmena štýlu hudby podľa situácie, aj keď to už dnes nie je nič neobvyklé. Vďaka filmovej licencii znie všetko presne tak ako má. Na dabingu postáv sa podielali ich filmový predstavitelia, napr. Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen. Pre poriadne vychutnanie si tohto filmovo-herného skvostu potrebujete TV s veľkou obrazovkou (uhlopriečka min. 70cm), dekóder Dolby Surround s výkonnými reprákmi a kvalitným subwooferom.

Inteligencia a obtiažnosť: 4 / 10

Hra je v podstate jednoduchá a zúfalo priamočiara. Aj keď sú dostupné 3 stupne obtiažnosti (easy, normal, hard), 3 postavy (plus 1 tajná) a 12 lokácií (plus nejaké tajné), nevyrovná sa to ani ultrakrátkej rubačke Onimusha: Warlords. Pritom recenzenti vyčítali Devil May Cry krátku hraciu dobu, čo však zažijete pri LOTR: TT je skutočne herné minimum. Na najľahšej obtiažnosti bežný hráč prejde hru po prvý krát za cca 5 hodín. Sviatočnému hráčovi to nebude trvať viac než jednu jedinú noc.

Záverečný verdikt: 8 / 10

Hra je to skutočne kvalitná a vypiplaná do najmenšieho detailu. Po stránke technického spracovania, ako i zábavnosti a hrateľnosti LOTR: TT exceluje nielen na poli akčných hier. Človek ešte odpustí chýbajúci multiplayer, ale enormne krátku hernú dobu vývojárom nikto neprepáči. Z nádejného vianočného hitu s ambíciami akčnej bomby roka sa tým pádom stáva graficky excelujúce, skvele hrateľné DEMO. A to je pre hardcore hráča dosť málo. Málo muziky za veľa peňazí. Bez multiplayeru je to skutočne iba mrhanie peniazmi. Im odporúčam výborných Dynasty Warriors 3 (multiplayer pre 2), či počkať si na titul Barbarian (multiplayer až pre 4). Pre fanúšikov filmového Pána Prsteňov to však je povinná kúpa, bez debaty. Skutočne, na vlastné oči som videl, čo táto hra urobila s odporcom hier a milovníkom Pána Prsteňov – dotyčná slečna hrala LOTR: TT celú noc ;).

