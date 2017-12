Hry zmierňujú bolesti!

27. nov 2002 o 16:59 Juraj Chrappa

Ekonomický týždenník Trend priniesol zaújimavú správu o pozitívnom vplyve počítačových hier na ľudí trpiacich bolesťami. Americkí pediatri zistili, že pacienti, ktorí mali možnosť hrať počítačové hry, nepotrebovali toľko liekov proti bolesti. Výskum potvrdzuje aj ďalšie pozitívne výsledky - menší stres, zahnanie nudy či samoty.

V spolupráci s nadáciou Starlight Children umiestnilo americké Nintendo počas uplynulých 10 rokov do vyše 1000 detských nemocníc po celom USA vyše tritisíc prenosných herných staníc Fun Center. Podľa amerických lekárov Fun Center pomáha rozvíjať priateľstvá a normalizovať sociálnu interakciu. Najnovšia generácia Fun Centra sa skladá z konzoly Nintendo GameCube, obrazovky Sharp Aquos a DVD prehrávaču.

Nebolo by zlé keby sa táto zaújimavá myšlienka uchytila aj inde na svete. Napríklad na Slovensku... Detskí pacienti (a nielen tí) by to určite ocenili.

Zdroj:Trend