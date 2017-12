CDV vydáva Cossacks: Back to War

27. nov 2002 o 16:36 Michal Cagarda

CDV vydáva RTSku Cossacks: Back to War. "Návrat do vojny" v sebe zlučuje pôvodný European Wars a jeho datadisk The Art of War, pričom navyše prináša 101 nových misií. Do bojového virvaru z prostredia šestnásteho až osemnásteho storočia sa opäť zapojí vyše dvadsať ovládateľných národov, a to vrátane dvoch nových: Švajčiarov a Maďarov.

Cossacks: Back to War nie je datadisk. K hraniu nebudete potrebovať originál. Pre CDV ho vytvoril ukrainský GSC Game World.