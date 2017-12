Shade: The Wrath of Angels - hnev anjelov v dobrodružnej akcii

Možno by ste to o tejto hre nepovedali, ale Shade je hra od našich západných susedov – českých Black Element Software. Túto akčnú adventúru sa rozhodli sponzorovať chlapíci (a dievčatá) z Cenegy, takže by teoreticky malo ísť o nadpriemernú hru, l

27. nov 2002 o 14:06 Ján Kordoš

by ste to o hre ale je hra od – Black Element akčnú sa z takže by o lebo Cenega si dáva na svojich tituloch záležať. Ale prejdime už k informáciám o hre.

Vy sa vžijete do postavy vyslanca Vatikánu, ktorý sa musí pustiť na cestu do jednej zapadnutej dedinky kdesi v rohu Európy. Tunajší kňaz totiž chcel niečo oznámiť, niečo dôležité, sa musíte na túto cestu vybrať. Keď dorazíte do dedinky, nájdete kňaza ako sa kúpe v kaluži krvi – vo vlastnej kaluži krvi. Po chvíli vám dojde, že tu niečo nehrá a budete musieť vypátrať, čo za touto vraždou stojí a rozhodnete sa vydať na mysterióznu cestu plnú prekvapení. Na cestu sa vydáte do stredovekých krajín, celá hra by mala vyvrcholiť v tajomnej Zemi tieňov.

Ako som už vyššie spomenul, hra bude akčná adventúra a teraz len pripomeniem, že všetko sledujete z pohľadu tretej osoby, pričom kamera, ktorá vás sníma je zavesená za chrbtom hlavného hrdinu. Na svojej ce narazíte na 50 druhov nepriateľsky naladených indivíduí, ktorých budete kosiť reálnymi zbraňami. Občas narazíte na NPC postavy, vyriešite zopár logických hádaniek a "puclíkov". Ako vidíte, nebude všetko sústredné len na stránku hry, ale budete musieť zapojiť do nia aj tú sivú hmotu, ktorú máte v hlave medzi ušami.

Tvorcovia prezradili aj zopár miest, do ktorých zavítate. Navštívite pevnosť templárov, prekliate doly, stredoveké mesto, či vežu uctievačov diabla. Tieto prostredia sú vymodelované v detailnej grafike, ktorá už len podľa obrázkov vyzerá bombovo. Prostredia majú nádych mystična a dodávajú atmosféru strachu. A o to išlo aj autorom chceli dosiahnuť mix hororu a akcie. A to ešte nebolo všetko, vaša postava je tak trošku iná. Má totiž v sebe ešte jedného človiečika, ktorému sa hilo pomenovanie démon. V niektorých lokáciach budete musieť využívať ho schopnosti.

Ako to všetko dopadne však dozvieme až v priebehu budúceho roku. Budeme si musieť ešte na výtvor českej firmičky Software chvíľu pčkať, dúfam, že t bude stáť a .