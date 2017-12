Gagarinovi pomohol do vesmíru, kód mu povedal ešte pred cestou

Sovietsky inžinier bol hlavným inžinierom modulu, v ktorom vyletel do vesmíru prvý človek.

26. sep 2014 o 10:31 Tomáš Vasilko

Je to zrejme jeho najslávnejšia fotografia. Stojí vedľa Jurija Gagarina odeného v oranžovom skafandri s bielou helmou, na ktorej sa týčia štyri písmená azbuky CCCP. Krátko predtým, ako sovietsky kozmonaut ako prvý človek nakukne do vesmíru.

Dvanásteho apríla 1961 sa tam mohol pozrieť aj vďaka práci Olega Ivanovského(12. 1. 1922 - 18. 9. 2014).

Práve on bol hlavným inžinierom vesmírneho modulu Vostok I. , v ktorom Gagarin v to dopoludnie vyletel do vesmíru.

Žiadny vesmírny fanatik

Pilota svojho stroja odprevadil až do kabíny. „Objal som ho, potriasol som mu rukou a poklepal po helme,“ spomínal v roku 2007 vo svojom moskovskom byte pre holandského novinára Bruna van Wayenburg. Poklop na kabíne Vostoku sa však správne nezavrel a Ivanovskij a ďalší asistenti to museli urobiť manuálne.

To sa už odpočítaval štart letu. „Mal si sa vidieť, tvoja tvár mala všetky farby zhrdzaveného kovu,“ povedal neskôr Gagarin Ivanovskému, ako spomínal inžinier pre novinára.

Jeden z posledných živých pamätníkov počiatkov dobývania vesmíru pritom podľa vlastných slov vôbec nebol „vesmírnym fanatikom“.