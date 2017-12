Broken Sword 3: The Sleeping Dragon - určí smer adventure žánru?

27. nov 2002 o 13:07 Martin Šoltýs

Prednedávnom sme vás informovali o tom, ako by mal nový diel zo série Broken Swordov približne vyzerať. Chceme ale zabezpečiť jedno z najlepších spravodajstiev na Slovensku, čo sa Broken Swordu 3: The Sleeping Dragon týka, a tak sme zozberali ďalšie informácie, a zároveň si môžete byť istí, že ak budete sledovať náš web pravidelne, nič by vám nemalo z príprav Spiaceho draka uniknúť.

Keď na jednej konferencii hlavný producent Broken Swordu Charles Cecil prehlásil, že „point-and-click adventúry sú mŕtve“, niektorí herní novinári skonštatovali, že chystaný Broken Sword 3: The Sleeping Dragon bude zrejme len ďalším odvarom zo série akcií s prvkami adventúr, ktoré sa snažia byť akčnými "adventúrami". Je potrebné si však uvedomiť, že Charles jedným dychom dodal, že „adventúry ako také tu budú ešte dlho a tento žáner je ešte veľmi schopný a má toľko potenciálu – ak nie viac – než hociktorý iný herný žáner“. Nemôžem inak, než súhlasiť. Zánik adventúr bol predpovedaný už dosť dávno a napriek tomu je tu veľké množstvo skvelých adventúr, ktoré sú v produkcii alebo už na trhu (spomeňme Syberiu alebo Post Mortem, ktorý má byť každú chvíľu oficiálne vydaný) napriek absencii "bláznivého" Crya, ktorý by, nebyť jeho zániku, svoje "interaktívne filmy" vydával asi donekonečna. Autori nás preto ubezpečujú, že Broken Sword 3: The Sleeping Dragon bude čistokrvná adventúra ako bič a myslím, že im nemáme dôvod neveriť. Len s tým, že point-and-click systém ju už opustil. S týmto súvisí aj jedna vec: na fóre oficiálnej stránky výrobcov sme sa ich opýtali, ku ktorej hre je nový Broken Sword porovnateľný. Oni bez váhania a myslím, že aj s humorom odpovedali: Broken Sword 1&2. Toť dôkaz toho, že v Revolution Software nemienia s Broken Swordom 3 robiť nič nekalé, a že bude prinajmenšom taký dobrý ako predchádzajúce diely. Na druhej strane to nebude ani žiadny remake.

Jemne načrtnem príbeh. Americký právnik George Stobbart (Pamätáte si ešte na hlášku „My name’s Stobbart, George Stobbart. Thats two b's and two t's“ z prvého Broken Swordu? Pravdepodobne si ju však pamätáte v češtine, keďže Broken Sword: Shadows of the Templars je jednou z prvých hier v Česku a na Slovensku, ktoré boli oficiálne distribútorom lokalizované – ak sa dobre pamätám, na svedomí to mal vtedy ešte monopolný distribútor hier v Čechách JRC.) sa poberá do konžských pralesov navštíviť profesora, ktorý pracuje na perpetuálne pracujúcom stroji t.j. perpetuum mobile. Celé je to zamotané tým, že jedna žena zabije v Georgovom apartmáne muža – hackera – ktorého meno je Vernom. Nič nezvyčajné, až nato, že sa zdá, že tá žena je Ničo Collardová, novinárka s komickým francúzskym prízvukom, ktorú poznáte z predchádzajúcich dielov. Nebude to však samozrejme ona. Vrahom je žena, ktorá predstavuje jednu z dvoch hlavných záporných postáv hry. Úvod príbehu je dosť podrobne rozpitvaný na stránkach www.adventuregamers.com, neodporúčam vám to príliš študovať, môžete prísť o zážitky pri hraní. Snáď ešte pripomeniem, že príbeh sa bude odohrávať dlho po tom, čo sa Nico a George naposledy videli, spočiatku budú konať nezávisle od seba, až neskôr si uvedomia, že sú obaja súčasťou rovnakého dobrodružstva.

Autori zanechali point-and-click aj preto, lebo vyžadoval absenciu súbojov. Ako sme už predtým naznačili, hra sa nezvrtne do nezmysluplných súbojov; minule sme vás už informovali o tom, že v hre sa v podstate nebudú používať strelné zbrane a na tom sa nič nemení. Nemusíme sa preto báť, že hra sa bude podobať akčným hrám, trebárs sérii Resident Evil (i keď Resident Evil hry vôbec nepodceňujem). Na druhej strane, bude mať s ňou spoločnú vlastnosť, a to spôsob umiestnenia kamery. Neočakávajte teda larocroftovskú kameru, ale tzv. fixed cameru, ktorá sa nebude pohybovať v závislosti od pohybov hlavného hrdinu. Z dostupných screenshotov však usudzujem, že umiestnenie kamery umožní zväčšenie jej zorného uhla v závislosti od Resident Evilu, kde sa niekedy stávalo to, že polovicu obrazovky zaberala vaša postava.

Autori kladú dôraz na tzv. stealth časť hry, čo znamená, že hráčovi bude umožnené bojovať čo najmenej s tým, že bude využívať schopnosti, ktoré ho učinia tichým a neupútavajúcim pozornosť. Budete sa môcť hrať so zvukom vašej chôdze podľa toho, po akom materiále pôjdete. Tiež tu budú zohrávať svoju úlohu i tiene, v ktorých ste menej pozorovateľný. Možno si poniektorí hráči spomenú na Thiefa...

Iste vás zaujíma, či ostanú v hre klasické adventúrne puzzles a manipulácia s predmetmi. Puzzles ostanú a Charles Cecil ich chce zdokonaliť do takej miery, aby ste sa v hre nedostali k takému štádiu, v ktorom pomyslíte na nudu. Zatiaľ vieme len to, že chce vyvinúť veľmi kvalitný "hints" systém, teda spôsob, akým pomôcť hráčovi v situáciách, v ktorých si nevie dať rady. Predstavujem si to tak, že ak nebudete vedieť vyriešiť nejaký puzzle, ako skombinovať predmety po určitom čase, George alebo iná postava vám sama nejakým spôsobom napovie atp. Je to však iba moja predstava a je prípustné, že to celé bude prebiehať inak. Puzzles ako také o nič ľahšie nebudú, skôr naopak; budú však zapadať logicky do deja a nemali by sme sa už dočkať puzzlov podobných puzzlu s kozou z Broken Sword 1 (starší hráči si ho určite pamätajú a nejednému z nich spôsobil vrásky na čele). Čo sa týka manipulácie s predmetmi a postavami (s tými postavami zasa až tak vážne slovo ako "manipulácia" nespájajte), bude založená na ikonkách, ktoré sa zobrazia okolo postavy Georga alebo Nico v momente, keď bude prístupná nejaká manipulácia alebo činnosť. Je to pekne vidieť na okolitých screenshotoch. Nemusíte tak pristupovať k "podozrivým" predmetom z nekonečného množstva možných uhlov a stláčať tlačidlo pre akciu, ako sme toho mohli byť svedkami pri iných hrách. Dodávam, že myš sa nebude používať vôbec, k dispozícii bude len klávesnica alebo gamepad.

Nakoniec nesmieme zabudnúť, že Broken Sword 3: The Sleeping Dragon je primárne vyvíjaný pre platformy Xbox, Playstation 2, GameCube a GBA, a aj keď je toto v podstate PC preview, informácie, ktoré podáva sú zatiaľ iba pre spomínané konzoly (resp. pre PS2), konverzia na PC je ešte veľmi ďaleko (hra má byť dokončená do konca roku 2003, tento dátum sa pochopiteľne zrejme ešte trochu posunie), ale PC verzia by nemala byť veľmi odlišná. Dúfajme, že Spiaci drak uzavrie trilógiu Broken Sword bravúrne.