Dvojica huba-tráva to má rada horúce

27. nov 2002 o 8:46 © TASR 2002

Washington 27. novembra (TASR) - Nezvyčajný príklad symbiózy našli americkí vedci v Yellowstonskom národnom parku. Zvláštnu dvojicu vytvorili tráva a huba, ktoré môžu iba spolu prežiť na tamojších geologickou aktivitou silno zahrievaných pôdach. Oddelene strácajú obidva druhy svoju odolnosť, píšu vedci v časopise Science.

Regina Redmanová a jej kolegovia z University of Washington v Seattle skúmali trávu Dichanthelium lanuginosum, ktorá je v USA známa pod menom Hot Spring Panic Grass. Táto rastlina sa vyskytuje v Yellowstonskom parku na pôdach, ktoré miestami dosahujú až 50 stupňov Celzia.

Na všetkých častiach trávy - koreňoch, steblách a semenách - našli vedci hubu rodu Curvularia. Z okolitej zeminy sa však hubu nepodarilo izolovať. Laboratórne pokusy ukázali, že bez svojho hostiteľa teploty nad 40 stupňov neprežije.

Platí to aj naopak - ak chce tráva obsadiť extrémne teplú pôdu, bez svojho symbionta sa nezaobíde. Keď trávu v laboratóriu vypestovali bez podpory huby a jej korene zahriali na 50 stupňov, po krátkom čase zvädla. To isté sa stalo s rastlinami, ktoré boli zasadené do svojho prirodzeného prostredia. Obidva organizmy dokážu spolu odolať až teplote 65 stupňov Celzia.

Symbiotický vzťah rastliny a huby je v prírode veľmi častý. Podľa vedcov prispôsobenie sa extrémnym životným podmienkam nemá na svedomí iba samotný genóm rastliny, ale je to výsledok symbiózy s hubou. Ako to funguje v tomto prípade, zatiaľ nie je známe. Je možné, že melanín v bunkových stenách huby pôsobí ako vodič tepla alebo zachytáva škodlivé kyslíkové radikály. Alebo huba vyvoláva u trávy veľmi rýchlu a silnú stresovú reakciu, ktorá jej umožňuje odolávať ťažkým životným podmienkam.