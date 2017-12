Svet chce bojovať so zmenou klímy, dokonca aj USA a Čína

Krajiny sľubujú stovky miliónov eur, prvýkrát konkrétne záväzky zverejnili aj Čína a Spojené štáty.

24. sep 2014 o 16:48 Tomáš Prokopčák

NEW YORK, BRATISLAVA. Tristotisíc ľudí pochoduje ulicami newyorského Manhattanu. Okolo jednej na obed sa však všetky bubny, hrkálky, tanečníci i tanečnice, ľudia s transparentmi a píšťalkami zastavia.

Na minútu demonštrácia stíchne, aby si uctila všetky obete meniaceho sa sveta a klimatickej zmeny.

Na niekoľko okamihov sa k pochodu pripojil aj generálny tajomník OSN Pan Ki-mun, ktorý v utorok zvolal lídrov z celého sveta, aby sa jeden deň spolu rozprávali o budúcich environmentálnych záväzkoch.

Pretože koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére našej planéty neustále rastie, ich množstvo dosiahlo minulý rok dokonca podľa Svetovej meteorologickej organizácie nový rekord - a v súčasnosti to aj podľa tých optimistickejších modelov vyzerá, že do konca storočia priemerná svetová teplota stúpne zhruba o tri a pol stupňa. OSN však dúfa v relatívne udržateľné dva stupne.

Napraviť fiasko

Fakty Klimasummit OSN: zúčastnilo sa na ňom 120 štátov a zvolal ho na jeden deň generálny tajomník. Má pripraviť krajiny na kľúčové stretnutie v Paríži v roku 2015.

Už v roku 2009 sa na klimatickej konferencii v Kodani očakávalo, že krajiny z celého sveta sa podpíšu pod medzinárodnú dohodu, pokračovateľku Kjótskeho protokolu, podľa ktorej zredukujú svoje emisie skleníkových plynov, začnú bojovať s odlesňovaním a pomôžu štátom, ktoré sa stanú prvými obeťami klimatickej zmeny.

Tento klimasummit sa však skončil fiaskom, o reparát sa politici pokúsia o dva roky v Paríži. „Ľudské, environmentálne a finančné náklady klimatickej zmeny sa rýchlo stávajú neznesiteľnými,“ hovorí podľa magazínu National Geographic Pan Ki-mun.

Platí to obzvlášť v prípade malých ostrovných štátov v Tichomorí, ktoré už dnes zápasia s nedostatkom pitnej vody, zhoršujúcimi sa výnosmi z poľnohospodárstva a úbytkom rýb.

No ak by otepľovanie pokračovalo súčasným tempom, pod vodou by sa postupne ocitli aj časti viacerých európskych či amerických miest vrátane New Yorku.