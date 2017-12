Huawei vyrobil obrovský fotomobil. Je dobrý a lacný (test)

Čínsky výrobca má špičkový smartfón, ktorý nezaujme len veľkou obrazovkou. Je rýchly, robí skvelé fotky a odblokujete ho dotykom prsta.

25. sep 2014 o 18:30 Matúš Paculík

Huawei Ascend Mate7 Páči sa nám: výkon, dizajn, kvalitné materiály, fotoaparát Nepáči sa nám: grafická nadstavba nemusí vyhovovať každému Cena: 499 eur Hodnotenie: 9,0

Produkt na test poskytla spoločnosť Huawei.

Pamätáte sa ešte, ako smiešne pôsobili prvé smartfóny s päťpalcovou uhlopriečkou displeja? Z nepoužiteľných obrov sa za pár rokov stal štandard a tie najväčšie smartfóny nemusíte od tabletov vôbec rozoznať.

Ak si chcete kúpiť kvalitný a výkonný smartfón s obrovskou obrazovkou od známeho výrobcu, tak sa pri tom veľa nenabeháte. A keďže za posledné mesiace vody rozvírili jedine Samsung a LG, budete si vyberať len z ponuky čínskych výrobcov.

Galaxy Note nie je jediný

Vďaka masívnej reklamnej kampani je synonymom veľkého smartfónu Galaxy Note od Samsungu. No pri hľadaní tej správnej kombinácie medzi tabletom a smartfónom by ste určite nemali prehliadnuť nový Huawei Ascend Mate7. Má totiž všetko, čo poriadny prémiový smartfón, no zároveň vás bude stáť o skoro dve stovky menej.

Na papieri vyzerá dokonalo - má 8-jadrový procesor, výkonný grafický čip, veľký 6-palcový displej s Full HD rozlíšením, vynikajúci fotoaparát a v závislosti od kapacity dátového úložiska dva alebo tri gigabajty operačnej pamäte.

Navyše, dokáže spraviť prvý dojem. Na rozdiel od Samsungom preferovaných plastov je Huawei kovový. Plasty nájdeme len na kúsku vrchnej a spodnej časti, displej je chránený sklom Gorilla Glass 3. Smartfón je dostupný nielen v klasickej sivej farbe, kúpiť si ho môžete aj v čiernej a štýlovej zlatej.

Spracovaný je presne tak, ako by sme očakávali pri smartfóne za 500 eur. Pevná konštrukcia vydrží nejeden pád, ako sme nechtiac zistili.