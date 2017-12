Korytnačky majú svoju vlastnú reč

Jedince medzi sebou komunikujú najmä pre mláďatá.

22. sep 2014 o 17:06 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Už to nie sú len tučniaky. Svoju reč majú aj korytnačky. Vedci ju zachytili pri pozorovaní riečnych korytnačiek v Brazílii.

Z nahrávok zistili, že v čase hniezdenia si korytnačky vymieňajú informácie hlasovo. Podľa štúdie publikovanej v časopise Herpetologica komunikujú pomocou šiestich rôznych zvukov.

Tím študoval riečne korytnačky v Rio Trombetas v Amazónii v rokoch 2009 až 2011. Použili mikrofóny a podvodné hydrofóny, aby nahrali viac ako 250 jednotlivých zvukov zvierat. Potom tieto hlasové prejavy analyzovali a rozdelili do šiestich rôznych typov.

„Presné významy nie sú jasné,“ povedala podľa BBC Camila Ferraraová zo Spoločnosti na ochranu divokej prírody v Brazílii. „Ale myslíme si, že si vymieňajú informácie.“

Podľa nej zvuk pomáha zvieratám spolupracovať v období hniezdenia. Zvuky sa totiž nepatrne líšili v závislosti od správania jedincov. Napríklad špecifický zvuk vydávali, keď dospelé jedince migrovali cez rieku, a iný, keď sa zhromaždili pred hniezdením na pláži.

Podľa Ferraraovej samičky používajú tieto špecifické zvuky na to, aby viedli svoje mláďatá do vody a cez ňu. „Samičky čakajú na mláďatá a bez týchto zvukov by nemuseli vedieť, kam majú ísť,“ vysvetlila. Podľa vedcov ide o prvý dôkaz rodičovskej starostlivosti medzi korytnačkami.

Vzhľadom na to, že veľa druhov korytnačiek žije celé desaťročia, vedci si myslia, že mladé jedince sa svoje hlasové komunikačné zručnosti naučili práve od tých starších.

Doi: 10.1655/HERPETOLOGICA-D-13-00050R2