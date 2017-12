Civilisation III: Play the World - datadisk k legendárnej hre

Po roku k nám prichádza datadisk k jednej z najlepších hier všetkých čias – Civilisation III. Jej tretí diel vzbudil, okrem zopár osamelých hlasov, nadšenie a ovácie herného publika. Hra si získala mnoho nových fanúšikov. Tento datadisk je určený

26. nov 2002 o 20:33 Martin Čulen

Po k nám datadisk k z hier – Civilisation III. diel a Hra si nových datadisk je práve majiteľom pôvodnej Civilisation III (ďalej Civilisation III) - bez nej vám hra nepôjde nainštalovať.

Čo sa nám zmenilo? Našťastie som spozoroval len pozitívne zmeny. Ak ste náhodou neboli spokojný v Civilisation III s nejakým malým detailom, je dosť možné, že práve túto chybu Firaxis opravil. Ak nie, teraz si môžte trieskať hlavu, mohli ste za svoju chybičku krásy agitovať na webe hry, tieto návrhy nezostali nepovšimnuté...

Hrá sa úplne klasická civilizácia (pozor, teraz hovorím o single-playeri). Teda na začiatku, 4000 rokov p.n.l. (túto skratku som nepoužil od strednej školy :-), sa objavíte na mape, dostanete jedného Settlera, s ktorým založíte mesto. V úvodnom balíku je tiež jeden worker, s ktorým budete stavať cesty, obrábať pôdu, kopať bane a nejaké ďalšie jednotky podľa civilizácie, za ktorú hráte.

Prichádza prvá novinka – nové upravené módy hry:

1) Regicide – ako vodca národa fungujete ako jednotka na mape. Ak vás zabijú, končí sa hra vašou prehrou. A naopak.

2) Mass Regicide – to isté, len máte viac jednotiek, ktoré musí súper vyzabíjať, aby vás dostal. To isté platí pre vás.

3) Capture the Princess – to isté ako Capture the Flag v 3D akčných hrách.

4) Elimination – ak prídete čo i len o jedno svoje mesto, končíte, ale na druhej strane si musia súperi na vás dať väčší pozor – to isté platí pre nich.

5) Victory Points – ak ste hrali Unreal Tournament, viete o čom je reč. Na mape sú rozmiestnené tzv. victory point locations, ktoré keď udržíte jeden ťah, získavate niekoľko bodov. Vyhráva ten, kto ich má najviac...

Tieto módy si vyberáte pri vytváraní novej hry (resp. hraní už vytvoreného scenária). To si môžete vypnúť napr. konverziu miest pod veľkým kultúrnym vplyvom susednej civilizácie.

Ďalšie novinky vás čakajú pri výbere civilizácie – je ich hneď osem. Tým sa počet civilizácií rozšíril na dvadsaťštyri. Pribudli Mongoli, Španieli, Škandinávčania (resp. Vikingovia), Osmani (ich ríša bola v dnešnom Turecku, ak sa mýlim, opravte ma), návrat z Civilisation 2 zaznamenali Kelti. Ďalej sú tu Arabovia, Cartágijčania a Kórejčania (nekameňujte ma za preklad). Každá z týchto civilizácií má svoje charakteristické vlastnosti (kto by to povedal, že Arabom prischne prívlastok religious, teda nábožensky založený... :-), a svoju vlastnú a jedinečnú národnú jednotku. Najviac ma zaujala jednotka Vikingov – Berserk, ktorá je schopná už v skorých fázach hry uskutočniť tzv. obojživelný útok (teda z lode zaútočiť rovno na mesto). Inak je to umožnené hráčovi len prostredníctvom mariňáka, ale o poznanie neskôr. Vo všeobecnosti však platí, že tieto špeciálne jednotky nie sú v hre až také dôležité – každá má aj svoje nevýhody.

Pribudli aj nové jednotky – Medieval Infantary, na ktorú môžete upgradnúť svojich Swordsmanov a Guerilla, na ktorú môžete upgradnúť z Medieval Infantary. Konečne vaši Swordsmani nezostanú stratení v čase a bezmocní voči novším jednotkám.

Len bojom sa vyhrať nedá, a tak Firaxis pridal aj mestské stavby: Commercial Dock, ktorý môžete stavať v prímorských mestách a zvýši vám Commerce produkovaná morom o jedna na každé políčko. Ďalej tu je akýsi upgrade mestských hradieb – Civil Defence má podobné účinky ak Walls. Poslednou novinkou medzi stavbami, ktorá zase až takou novinkou nie je, pretože zaznamenáva návrat z Civilisation 2, je Stock Exchange.

Myslím, že oprávnene, zaradili autori medzi divy sveta aj Internet – má rovnaký účinok ako po minulé diely SETI program, tomu teraz zostáva len schopnosť zdvojnásobiť science produkciu v meste, kde sa postaví.

Ak sa vám nepáčili úbohé DVE (číslom 2) mapy, ktoré boli pribalené k Civilisation III (ešte k tomu to boli obe mapy sveta, len inej veľkosti), neboli ste sami. Na internete sa vzápätí začali objavovať nové mapy vytvorené nadšencami pre Civilizáciu. Najlepšie z týchto nájdete pribalené k Play the World. Určite si vyberiete – na druhej strane, najväčší fanúšikovia väčšinu z týchto máp poznajú ako vlastnú dlaň, keďže sú voľne dostupné.

Vidíte, že noviniek je dosť, tak hurá na hodnotenie...

Grafika: 7 / 10

Grafika vyzerá veľmi dobre, ale presne tak vyzerala aj pred rokom. Jednotky sú pekne animované, vo vysokom rozlíšení je to super, ale nie je tu žiadne zlepšenie.

Interface: 10 / 10

Interface – tu je badať veľké zlepšenie. Je tu možnosť zapnúť si pre ovládanie jednotky zobrazenie ďalších tlači pre jednotlivé jednotky. V Civilisation III boli tieto funkcie tiež, ale o nich nikto (ten, kto si neprečíta pozorne manuál – napríklad moja maličkosť) nevedel. Napríklad funkcia automatického odstraňovania odpadu – treba pochváliť. Je tu taktiež možnosť rozkázať pohyb viacerým jednotkám, ktoré sú na jednom políčku, čo neskutočne uľahčuje ovládanie hry pri veľkom počte jednotiek. Napríklad máte na jednom políčku 10 Workerov a 10 Swordsmanov a nechce sa vám ich posúvať po jednom. Nevadí, môžete im rozkázať, aby išli všetci dvadsiati na nejaké miesto, ale môžete dať osobitý rozkaz workerom aj swordsmanom... Pridané boli aj príkazy Bomberom a Fighterom (teda letecké jednotky), možno im rozkázať automatické bombardovanie nejakého cieľa a oni ho budú ničiť, až kým nezmeníte názor. Rovnako dobre je tu vyriešené staranie sa o mestá – postupne si môžete preklikať všetky mestá (po anglicky cycling...). Takisto môžete cyklovať len cez mestá, v ktorých sú nepokoje. Výborne je spracovaná Espionage, je tu úplne nová obrazovka, kde môžte menežovať svoje špionážne aktivity. Pre hráčov je tu výborný tutorial, ktorý ich za pár minút zaučí do základov vládnutia. Ovládanie bolo dovedené do dokonalosti, dostáva 5 hviezdičiek.

teľnosť: 10 / 10

Napriek všetkým novinkám je Play the World stará dobrá civilizácia, to neznamená nič iné, len vysoké hodnotenie hrateľnosti. Novinky hrateľnosť posúvajú ešte o trochu ďalej a preto: 5 hviezdičiek

Multiplayer: 9 / 10

Multiplayer je asi najväčšou novinkou v Play the World. Je tu niekoľko módov. Klasický ťahový nemusím predstavovať, je zhodný so single-playerovou hrou. Ďalším módom je hra na simultánne ťahy. Vtedy ťahajú všetci súčasne. Posledným módom je tzv. turnless – teda hra bez ťahov. Znamená to, že sa na mape môžete pohybovať bez obmedzenia a za určitý čas sa spočítajú dane, výdavky na vedu atď. Ak ste túžili po real-time stratégii na spôsob civilizácie, máte ju mať... Prvé dva módy si môžete zahrať aj proti počítaču, turnless túto možnosť pochopiteľne neponúka (počítač by bol úplný superman... ). Hodnotiť jednotlivé módy nebudem, každému zachutí niečo iné. Multiplayer môžete hrať klasicky cez internet, LAN, či mail. Novinkou je hra Hot-seat, teda multiplayer, kde sa hráči striedajú pri jednom počítači.

Zvukové efekty: 6 / 10

Zvuky boli vynovené len minimálne – pribudli len nutné zvuky k novým jednotkám. Ani v Civilisation III neboli zvukové efekty žiadnym zázrakom, ale priznajme sa – kto hral civilizáciu kvôli zvukom? Aj napriek tomu musím dať len priemerné 3 hviezdičky.

Hudba: 6 / 10

Hudba je pekná, ale zhoduje sa s tým, čo sme počuli v Civilisation dlhšom hraní (teda takú piatu–šiestu hru) môže liezť na nervy. Snáď by neuškodila možnosť upraviť zoznam skladieb. Opäť len 3 hviezdičky.

Inteligencia & obtiažnosť: 10 / 10

Inteligencia protivníkov je na vysokej úrovni, je tu niekoľko úrovní obtiažnosti. Ak víťazne dohráte hru na najťažšej obtiažnosti, môžete si pogratulovať. Súperi sú veľmi prefíkaní, neraz vás oklamú či podrazia. Toto je veľmi silná stránka Civilisation III všeobecne a tak nemôžem hodnotiť inak len 5.

Záverečný verdikt: 8 / 10

Ak ste fanúšikom civilizácie, máte možnosť si ju zahrať po sieti s podobnými nadšencami, nie je nad čím rozmýšľať – akonáhle sa Play the World objaví v obchodoch, bežte si ju kúpiť. Ak si zahráte len single-player, s najväčšou pravdepodobnosťou budete s datadiskom spokojný vylepšenia posúvajú hru k dokonalosti. Ale ak Civilisation III nevlastníte, tento datadisk pre vás veľký význam nemá, počkajte, kým vyjdú obe hry v jednom balení... Celkovo je Play the World veľmi dobre spracovaný , pravdupovediac, lepší som ešte nehral. Ak by takto vyzerala už III, dostala by odo mňa určite 5 hviezdičiek, takto sú to len 4. Fanúšikovia civilizačných nech tú dnu hviediču s poojným svedomím domysli...