Astronauti na ISS dostanú 3D tlačiareň

Súčiastky vytlačené podľa potreby pomôžu pri budúcich výpravách.

21. sep 2014 o 19:21 Ondrej Podstupka

BRATISLAVA. Súkromná vesmírna raketa Falcon 9 vyviezla do vesmíru novú zásielku zásob pre astronautov na vesmírnej stanici ISS.

Kapsula s viac ako dvoma tonami zásob dorazí k stanici v utorok.

Okrem iného vezie aj dvadsať pokusných myší a prvú 3D tlačiareň určenú na použitie vo vesmíre.

Posádka stanice má spraviť sériu experimentov, ktoré overia možnosti 3D tlače v nulovej gravitácii.

V budúcnosti by technológiu mohli využívať na výrobu náhradných dielcov, čo by mohlo dramaticky znížiť objem nákladu, ktorý budú potrebovať priviezť budúce vesmírne misie k vzdialeným svetom.

„Predstavte si, že by sme museli do vesmíru vyniesť všetko, čo by sme potrebovali na misiu k Marsu alebo asteroidu, Bolo by to nemožné,“ povedala podľa webu Verge Niki Werkheiserová, ktorá v NASA vedie projekt vesmírnej 3D tlače.