Celec: Okolo GMO je hystéria a rôzne light nápoje sú bez problémov

Keď nebudeme veriť ani tomu, čo je publikované v Nature, nebudeme veriť ničomu, komentuje novú štúdiu o nezdravých umelých sladidlách prednosta Ústavu molekulárnej biomedicíny LF UK Peter Celec.

21. sep 2014 o 10:26 Tomáš Prokopčák

Výskum v Nature naznačuje, že umelé sladidlá môžu byť škodlivé. Sú tieto výsledky v poriadku?

Výsledky sú veľmi zaujímavé a jasné. Až tomu človek nechce veriť, ale keď už nebudeme veriť ani tomu, čo je publikované v Nature, už nebudeme veriť ničomu. Určite treba výsledky reprodukovať. Žiaľ, všeobecným problémom v súčasnej vede je, že opakovanie pokusov nie je podporované, práve naopak.

Prečo?

Ak by sme sa rozhodli vyskúšať to tu, nemohli by sme to odpublikovať, lebo by to nebolo dostatočné nové a tým pádom je to málo zaujímavé pre časopisy. Vlastne by ten pokus nebol schválený ani veterinárnou správou, ktorá kontroluje práve to, aby sa experimenty neopakovali, aby neboli „zbytočné" použité zvieratá. Výsledkom týchto tlakov je, že sa experimenty veľmi málo opakujú a ak predsa a nevyjdú, odpublikovať to je skoro nemožné.

Sú teda tieto umele sladidlá ako aspartam či sacharín nebezpečné?

Ako všetko, aj sladidlá môžu byť nebezpečné. Všetko je o dávke. Maximálne povolené dávky sa v skutočnosti nepoužívajú, sladidla sú také účinné, že stačí oveľa menšia dávka. Na druhej strane však sladidlá a ani iné potravinové doplnky nie sú tak dobre testované ako lieky, a teda nepodliehajú ani takej prísnej kontrole.

To asi nie je príliš dobré.

Vzhľadom na rozšírenie spotreby si výskum takýchto potravín určíte zasluhuje oveľa väčší záujem a podporu. Jedným z testovaných sladidiel je sukralóza, o ktorej sa napríklad vie, že nie je využiteľná v metabolizme (to je aj jej mechanizmus účinku), je sladká a nie je využiteľná. Lenže zistilo sa, že ani baktérie si s ňou veľmi nevedia poradiť a tak reálne môže kontaminovať prostredie - keďže nie je degradovaná ani inými organizmami.

Mali by sme sa začať báť o naše zdravie?

Netreba sa báť, ale je zaujímavé, keď človek porovná hystériu okolo GMO potravín a bezproblémovú spotrebu rôznych nápojov light, zero a podobne.

Vo vašom vlastnom výskume na hlodavcoch vidíte podobne výsledky pri nápojoch s umelými sladidlami?

Náš výskum bol zameraný na iné aspekty. Ale existujú aj klinické štúdie, observačné - na ľuďoch - ktoré naozaj poukazovali na to, že umelé sladidlá najmä v nápojoch nefungujú tak, ako sa predpokladá. Táto štúdia by to mohla vysvetliť.

Čím?

Už v minulosti bolo poukázané na to, že chemické zmeny látok v črevách - spôsobené mikroflórou alebo kombináciou s ostatnou stravou - môžu zmeniť aj ich účinky. Táto štúdia celkom zapadá do tejto skupiny.