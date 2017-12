Vyskúšali sme najlepší monitor pre hráčov (test)

Je drahý, pekný a dosiahnete s ním absolútne plynulý obraz. Najlepší monitor pre hráčov vyrobil Asus a stojí sedemsto eur.

19. sep 2014 o 11:18 Matúš Paculík

Asus ROG Swift PG278Q Páči sa nám: na hry dokonalé, maximálne plynulý obraz Nepáči sa nám: vysoká cena, pozorovacie uhly Cena: od 709 eur Hodnotenie: 8,5

Produkt na test poskytla spoločnosť Nvidia.

Kúpite si drahý herný počítač, zapojíte ho, spustíte prvú hru a hneď zistíte, že niečo nie je v poriadku. Kým v počítačovej skrinke máte najmodernejší hardvér s vysokým výkonom, na stole vám stojí monitor založený na desiatky rokov starej technológii.

Keď na konci minulého roku uviedla spoločnosť Nvidia novú technológiu pre herné monitory, ušlo sa jej len priemernej pozornosti.

Starý systém obnovovacej frekvencie je pritom večným problémom. No novinka Nvidia G-Syncto rieši a dokáže poskytnúť absolútne plynulý obraz.

Kde je problém?

Súčasné monitory dokážu vykresliť obraz 60 krát za sekundu. Je niekoľko výnimiek, ktoré to zvládnu častejšie, no je ich veľmi málo a zvyčajne bývajú dosť drahé.

Grafická karta však nepripravuje obraz rovnakou rýchlosťou a môže sa stať, že počas jednej sekundy vyráta obrázkov 30, no o sekundu neskôr ich bude 40, prípadne 25. Preto len výnimočne nastane situácia, keď grafická karta vykreslí jeden obrázok presne počas jedného cyklu monitora.

Keď jej to trvá dlhšiu dobu, bude jeden obrázok zobrazený dlhšie a druhý kratšie, čo pôsobí veľmi neprirodzene a v niektorých prípadoch môžete cítiť oneskorenú reakciu obrazu na váš pohyb myšou.

Opačným problémom je vysoký výkon grafickej karty, keď stíha pripraviť obrázok rýchlejšie, ako je jeden cyklus monitora. Súčasne tak na obrazovke uvidíte časti dvoch obrázkov, čo je nepríjemné najmä pri rýchlych pohyboch (hlavne akčné hry).

Riešenie nie je lacné

Aké je riešenie? Budete k nemu potrebovať grafickú kartu od Nvidie a špeciálny monitor vybavený technológiou Nvidia G-Sync.

Takých modelov nie je veľa a výrobcovia si za ne pýtajú dosť peňazí. V 27-palcovej verzii si za monitor od Asus pripravte 709 eur, čo je cena za slušne vybavený herný počítač.

Princíp fungovania je jednoduchý, no na konštrukciu nie práve najlacnejší. Základom je vysoká obnovovacia frekvencia, keď monitor dokáže obraz vykresliť 144 krát za sekundu. Má v sebe aj špeciálny čip komunikujúci s grafickou kartou.

Akonáhle grafická karta pripraví obraz, je vykreslený a monitor čaká na ďalšie dáta z grafickej karty. Nie je tu žiadne oneskorenie či zobrazenie dvoch obrázkov počas jedného cyklu monitora. Obraz je plynulý, bez akéhokoľvek oneskorenia.

Dôležitým prvkom celej technológie je špeciálny čip v monitore.

Obraz je priemerný

Parametre Uhlopriečka 27”

2560 x 1440 b.

60, 120 a 144 Hz

Typ panela TN / WLED

Kontrast 1000:1

1 ms (GTG)

DP 1.2, 3x USB 3.0

Spotreba do 90 W

Bolo by nereálne očakávať od herného monitora špičkový obraz vhodný aj do grafického štúdia. TN technológia nie je tou najlepšou, no vďaka dobrému farebnému podaniu monitor nakoniec dobre obstojí nielen na stole hráča.

Horšie to je s pozorovacími uhlami. Pohľad z boku deformuje farby, je preto dôležité, aby ste sa na monitor pozerali zo správnej polohy. Len vtedy bude obraz dobrý a farby verné.

Natočenie monitora si môžete upraviť v každom smere vrátane výšky a funguje aj v režime portrétu. Obrazový vstup je len jeden, vaša grafická karta preto musí mať DisplayPort výstup.

USB konektory nenájdete na boku, sú ťažko prístupné pri obrazovom vstupe.

Vysoko návykové

Výsledok je nemožné ukázať na obrázkoch, je to problém vidieť ho aj na videu. Monitor musíte vidieť naživo s adekvátnym hardvérom, optimálne s vyskúšaním niekoľkých hier. Pocit z plynulosti je dokonalý a je jedno, či hráte akčnú hru, alebo sa preháňate v rýchlych autách.

Nvidia G-Sync je po dlhej dobe revolučná technológia, ktorá môže poslať do zabudnutia prehistorické štandardy. Jediným problémom je jej cena, keďže použitý čip nie je najlacnejší a výrobcovia ho na začiatok montujú hlavne do prémiových modelov.

Dobrý monitor s uhlopriečkou 27 palcov vás bude stáť toľko, čo slušný herný počítač alebo tenký ultrabook. K monitoru musíte mať aj adekvátnu grafickú kartu, ktorej cena sa môže pokojne priblížiť k cene monitora.