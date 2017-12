Prečo ľudia vidia Ježiša na toaste? Pozrite si nové Ig Nobelove ceny

Oceňovali výskumy, ktoré sú vtipné, ale neskôr nad nimi treba premýšľať. Satirické ceny si tento rok odniesli aj dva české tímy.

19. sep 2014 o 10:19 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Pri tej téme by vám skôr napadol obrázok z komiksu ako seriózny vedecký výskum. Napriek tomu sa tím Kijoši Mabučiho rozhodol tento fenomén preskúmať.

Chcel vedieť, ako to je so šupkou od banána a šmýkaním sa. A ako to funguje aj v prípade ďalších podobných šupiek, od jablka či pomaranča.

Vedci napokon zistili, že ak topánka zatlačí na banánovú šupku, z vnútorných vrstiev sa uvoľňuje voda a vznikne akási organická tekutina, ktorá má nízke trenie a dobre sa kĺže. Mimochodom, podobnú tekutinu majú aj ľudia vo svojich kĺboch.

Práve takýto výskum, na prvý pohľad smiešny, no po podrobnejšom preskúmaní užitočný a poučný ocenili vo štvrtok populárnymi cenami Ig Nobel.

Každý rok ich oznamuje satirický vedecký magazín Annals of Improbable Research, aby ocenil výsledky výskumov, ktoré „ľudí najskôr rozosmejú, no potom ich prinútia sa nad vecami zamyslieť".

Dvojicu ocenení si tento rok odniesli aj českí vedci.

Aj české výskumy

Kým Mabučiho výskum môže viesť k lepším umelým kĺbom, vedci okolo Jaroslava Flegra z Karlovej univerzity skúmali, aký vplyv môže mať na psychické zdravie vlastníctvo mačky.

Presnejšie, vedci sledovali následky uhryznutia mačkou na výsledky testov u českých vojakov. A zistili, že boli horšie - dôvodom je toxoplazmóza, infekčné ochorenie, ktorého pôvodcom je parazit toxoplasma gondi.

Jeho konečným hostiteľom sú mačky, pričom staršie výskumy už ukázali, že tento maličký organizmus môže zvyšovať riziko samovražedného správania či schizofrénie. Zároveň spomaľuje u nakazených reakcie.

Kým Flegra ocenili za je prínos k verejnému zdraviu, iný tím z Českej zemědelskej univerzity v Prahe dostal cenu za biológiu. Vlastimil Hart spolu s kolegami totiž zistil, že psy pri vyprázdňovaní a močení nasmerujú svoje telá pozdĺž severo-južných geomagnetických línií.

„Každý rok máme asi deväťtisíc nominácií," vysvetľuje podľa BBC Marc Abrahams, editor magazínu.

„Asi desať až dvadsať percent sú nominácie samých seba. Ale tieto málokedy vyhrávajú. Dôvodom je, že sa snažia byť iba vtipné, no tie, ktoré vyhrajú, takto zvyčajne nezačínajú. Až neskôr sa zistí, že to, čo vedci zistia, je vlastne zábavné."

Vidieť na chlebe Ježiša

Tohtoročnú Ig Nobelovu cenu tak získal aj výskum, ktorý meral mieru fyzickej bolesti u ľudí, ktorí sa pozerajú na škaredé obrazy alebo iný, čo skúmal pochody v mozgu u jedincov, ktorí vidia napríklad podobu Ježiša na toaste.

Ukázalo sa, že túto tendenciu vidieť známe štruktúry v náhodných procesoch - majú ju aj šimpanzy - ovplyvňuje aj samotná viera.

„Tvár, ktorú uvidíte, je podmienená vašimi očakávaniami a vierou," hovorí autor tohto výskumu Kang Lee. „Takže, napríklad, budhisti zrejme neuvidia Ježiša na toaste, ale uvidia skôr Budhu."