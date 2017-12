Chladnička nadáva vašej práčke, žiarovke je to jedno. Vitajte v internete vecí

Inteligentné domácnosti plné chytrých zariadení. Taká je budúcnosť elektroniky.

19. sep 2014 o 8:23 (tech)

Je to budúcnosť internetu. Odhaduje sa, že len v najbližších rokoch bude do tohto takzvaného internetu vecí zapojených tridsať miliárd zariadení. Budú spolu komunikovať, budú si posielať správy a upozornenia – no najmä nám uľahčia život.

Práve internet vecí je podľa medzinárodných konferencií najnovším trendom vo svete informačných technológií. Podmienky sú nachystané: jestvujú nové malé a výkonné počítače, 3D tlačiarne i množstvo vynálezcov a podnikateľov.

Prečo sa však o internete vecí hovorí práve teraz? A aká bude jeho budúcnosť? V TECH_FM o tom rozpráva aj Matúš Paculík.

