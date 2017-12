NASA zaplatí miliardy súkromníkom, pošlú do kozmu astronautov

Americký vesmírny úrad vybral dve firmy, ktorým pošle peniaze na pilotované lode. Peniaze dostanú Boeing a SpaceX.

17. sep 2014 o 16:23 Tomáš Prokopčák

HOUSTON, BRATISLAVA. Už žiadna závislosť od Rusov po roku 2017. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) vybral dvojicu súkromných spoločností, ktoré znovu vynesú do vesmíru ľudí z americkej pôdy.

Po konci programu raketoplánov pred tromi rokmi totiž Spojené štáty nedokážu dopraviť ľudí do kozmu, a tak si platia až sedemdesiat miliónov dolárov za jediné miesto v ruských lodiach Sojuz.

To sa však v nasledujúcich rokoch zmení. Spoločnosti Boeing a SpaceX získali miliardové kontrakty na svoje pilotované programy. Majú vytvoriť a otestovať kozmické lode a spolu s posádkou ich posielať na obežnú dráhu našej planéty. Tam zaparkujú na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS.

Miliardy dolárov

Spoločnosť SpaceX už dokázala, že so súkromníkmi vo vesmíre to myslí vážne. Vytvorila nákladnú loď Dragon, ktorá už zásobuje kozmické laboratórium na orbite.

Na takéto misie získala spoločnosť od NASA 1,6 miliardy dolárov a nový kontrakt na pilotované lety jej prinesie ďalších 2,6 miliardy. Využije na to práve upravené lode Dragon i svoje vlastné nosné rakety Falcon 9, spoločnosť pritom vznikla iba v roku 2002.

Naopak, Boeing spolupracuje s NASA už desaťročia a jeho budúcu loď CST-100 vynesú rakety Atlas 5. Tie sú síce v súčasnosti odkázané na ruské motory, no to by sa malo čoskoro zmeniť. Pre nosný systém sa už vyvíjajú nové motory a firma na svoj pilotovaný program dostane 4,2 miliardy dolárov.