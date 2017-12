RtCW: Enemy Territory - prvý datadisk k Wolfovi3D

25. nov 2002 o 18:57 Juraj Chrappa

Bolo len otázkou času, kedy sa začnú práce na datadisku úspešne návrátenej klasiky Return to Castle Wolfenstein. Keď hovorím datadisk, nie je to tak celkom pravda, pretože Return to Castle Wolfenstein: Enemy Territory vyjde ako samostatná hra. To znamená, že si ju zahrajú aj tí, čo nevlastnia pôvodnú hru. A aké že novinky tento datadisk-nedatadisk prináša? Enemy Territory vás v single-playeri postaví do úlohy veliteľa spojeneckej jednotky operujúcej v rôznych krajinách na dôležitých úlohách po celom svete. V 10 single-misiách navštívite krajiny Západnej Európy, a samozrejme aj exotickejšie oblasti ako sú napríklad egyptské púšte. Vašim cieľom je plniť bojové úlohy proti Tretej ríši a zároveň udržať nažive kľúčových členov tímu. Každou splnenou misiou sa im zlepšujú vlastnosti, získavajú nové technologické „hračky". Jednoducho všetko pre splnenie náročných úloh. Členovia tímu dostanú nového kolegu – špecialistu na tajné operácie, ktorý napríklad dokáže kradnúť nepriateľské uniformy. Nové schopnosti boli pridelené aj inžinierovi. Ten teraz vie pokladať a likvidovať míny, stavať bojové mosty, guľometné hniezda, atď. Pribudli aj nejaké tie zbrane ako granátomet či pokladač mín. Autori nepozabudli ani na multiplayer, ktorý podporuje hru až 64 hráčov a kooperatívnu hru pre dvoch hráčov. Klasicky je tu podpora všetkých možných sieťových módov alebo si to. Podobne ako v singly, sieťová hra dostala 10 nových máp. Na Return to Castle Wolfenstein: Enemy Territory pracujú opäť iné firmy ako na pôvodnej hre. Gray Matter Studios a Nerve Software na vývojáskej stoličke vystriedali Mad Doc Studios (Empire Earth:The Art of Conquest, Star Trek: Armada II) a Splash Damage pod stálym dohľadom Grey Matter.