Prieskum o záujme Čechov o 3G

Tretia generácia mobilnej komunikácie ponúkne viac voľného času a pocit istoty

29. jún 2001 o 17:03 Hospodársky denník



Prieskum agentúry GfK, ktorý si objednala spoločnosť Nokia, ukazuje, ako je česká verejnosť pripravená na služby mobilných sietí tretej generácie (UMTS). Prieskum bol zameraný predovšetkým na to, ktoré mobilné aplikácie a služby tretej generácie budú preferovať používatelia mobilných komunikácií na českom trhu. Aplikácie totiž zohrajú v 3G kľúčovú úlohu s novými možnosťami totiž vzrastie množstvo mobilných aplikácií a služieb závratnou rýchlosťou. Na prieskume sa zúčastnilo 1000 respondentov vo veku 15 až 79 rokov a bol uskutočnený v ôsmich pracovných skupinách. Každá skupina obsahovala mužov a ženy vo veku 18 až 25 rokov a 26 až 45 rokov. V každej skupine sa nachádzal jeden alebo dvaja používatelia WAP-u.

Služby môžu pomôcť



Podľa respondentov budú nové služby užitočné. Majú totiž používateľom ušetriť čas. Nové aplikácie umožnia mobilným používateľom rýchlo a operatívne reagovať, čo bude zvlášť dôležité v kritických situáciách. Skutočnosť, že človek môže okamžite reagovať a riešiť veci prakticky z akéhokoľvek miesta, pôsobí blahodarne na psychiku. Hlavne mladí respondenti sa v tejto odpovedi zmienili, že 3G prináša tiež dobrý pocit istoty.

Záujem



Prieskum ukázal, že takmer dve pätiny populácie majú záujem o nové služby, ktoré budú ponúkať siete tretej generácie. Vyšší dopyt po týchto službách možno očakávať od mužov a ľudí mladších ako 29 rokov (skoro dve tretiny). Používatelia týchto služieb podľa prieskumu vzídu predovšetkým zo súčasných používateľov mobilných telefónov.

Medzi ľuďmi, ktorí vyjadrili svoj záujem o služby 3G, bol najväčší záujem o posielanie a prijímanie e-mailu (68 percent), mapy a informácie o cestovaní (66 percent), bankové služby (61 percent), o rezervácie a nákup vstupeniek (60 percent). Pokiaľ by si respondenti mali vybrať jedinú službu, ktorá je pre nich najdôležitejšia, rozhodli by sa pre posielanie a prijímanie e-mailu s možnosťou pripojiť prílohy. Druhou najpopulárnejšou službou by bolo posielanie osobných video správ a video pohľadníc.

Ľudia, ktorí majú o tieto aplikácie záujem, sú tiež pripravení za ne zaplatiť. Najviac by uvítali fixné mesačné poplatky s neobmedzeným používaním služieb (túto možnosť by preferovalo 57 % ľudí).

Mobilná komercia



Prieskum ukázal, že viac ako tri štvrtiny ľudí, ktorí majú záujem o služby 3G, priťahuje mobilná komercia možnosť platiť za tovar a služby pomocou mobilného terminálu. Jedna tretina týchto ľudí sú tzv. early adopters, ktorí majú ešte väčší záujem používať m-komerciu. Naopak 18 percent tradičných, konzervatívnych používateľov by o takéto služby nemalo záujem vôbec a nepoužívalo by ich. S mobilnou komerciou si zákazníci budú môcť vybrať medzi niekoľkými možnosťami platby z mobilného telefónu. Pôjde napríklad o platenie v obchodoch, v predajniach či v parkovacích automatoch alebo o vzdialený prístup k službám pomocou riešenia na spôsob elektronickej komercie. Zaujímavá je skutočnosť, že len 8 percent z tých, ktorí majú záujem o služby 3G, už urobilo nejakú platbu cez internet.

Ochotná platiť



Používatelia sa domnievajú, že služby 3G stoja za to, aby sa za ne platilo. Priemerný používateľ mobilného telefónu v Českej republike zaplatí 600 Kč mesačne. Ľudia, ktorí by rozhodne používali nové služby, sú ochotní priplatiť si v priemere 450 Kč. Tento údaj je zaujímavé porovnať s ostatnými krajinami. Podľa prieskumov uskutočnených v západnej Európe a v USA sú napríklad v Spojených štátoch používatelia ochotní zaplatiť za nové služby takmer trikrát toľko, podobne sú na tom používatelia v Belgicku a v Taliansku. Viac-menej pri vyjadreniach v percentách je navýšenie mesačného účtu, ktoré je u používateľov prijateľné, v Českej republike 73 percent, zatiaľ čo v západoeurópskych krajinách a v USA ide priemerne o zvýšenie mesačného účtu o 55 percent.