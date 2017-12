Vojak, ktorý volal na Veľkú noc prezidentovi, odchádza do zálohy

Bratislava (TASR) - Vojak Armády SR, ktorý v nočných hodinách pred Veľkonočnou nedeľou omylom zatelefonoval prezidentovi SR Rudolfovi Schusterovi, odíšiel včera spolu s ďalšími stovkami obrancov vlasti do zálohy.

29. jún 2001 o 15:43 tasr

Ako pre TASR uviedol veliteľ 2. tankovej brigády v Leviciach plukovník Michal Mihalov, slobodník L. H. si počas celých deväť mesiacov plnil povinnosti svedomite a nemal žiadne disciplinárne tresty, kvôli ktorým by musel "nadsluhovať". Vyšetrovateľ Vojenskej polície nedospel k záveru, že by išlo o úmysel, a tak asi jediný príslušník základnej vojenskej služby, ktorý telefonoval priamo so svojím najvyšším veliteľom, môže spolu s ostatnými kamarátmi načas ukončiť službu vlasti.

Počas Veľkej noci zo soboty na nedeľu si sviatočný víkend slobodník L. H. krátil "vyťukávaním" rôznych náhodných čísel na požičanom mobile, až sa dovolal priamo hlavnému veliteľovi ozbrojených síl SR - prezidentovi Rudolfovi Schusterovi. Predstavil sa ako kriminálna polícia Bratislava a oznámil mu, že "jeho syn je podozrivý z vykrádania poštových novinových stánkov". Potom spojenie prerušil. Ako uviedol pri vyšetrovaní, v prvom momente ani nevedel, s kým hovorí, až ráno po prebudení políciou svoj telefonát hraničiaci s trestným činom oľutoval. V liste, ktorý vzápätí poslal prezidentovi, sa ospravedlnil "za detinskú, hlúpu až absurdnú hru". Ako dodal, "až neskoro som si uvedomil, ako dôležité je najprv rozmýšľať a až potom hovoriť."