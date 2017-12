Dynasty Tactics - strategická akcia šikmookých bohov

Minulý týždeň sa v USA objavila nová hra z dielne šikmookých strategických bohov KOEI. Jedná sa o voľné pokračovanie ich skvelej strategicko–akčnej série Dynasty Warriors nazvané Dynasty Tactics.

25. nov 2002 o 17:15 Milo Gracík

Ako napovedá samotný názov, v tomto prípade už nepôjde o akciu ale o taktiku. Ide o čisto ťahovú stratégiu v štýle slávnej Final Fantasy Tactics (žiaľ, tento strategický skvost na PSX nikdy nevyšiel v PAL verzii). Na rozdiel od spomínanej hry neovládate iba zopár vojakov, ale disponujete ozbrojenou mocou mnohotisícovej ríše. Príbeh je zasadený do prostredia stredovekej Číny, do éry Troch Kráľovstiev (prakticky každá hra od KOEI s historickým pozadím sa odohráva v tejto epoche). Hra je zameraná čisto na boj, takže si nemusíte robiť starosti so správou zdrojov, technologickým vývojom, či budovaním civilizácie. Menežujete iba veliteľský zbor a jednotky svojich armád, ktorými pohybujete po strategickej mape. Ak dôjde k stretnutiu s nepriateľom, zobrazí sa 3D bojisko rozdelené mriežkou, na ktorom manipulujete (pohybujete, útočíte, a pod.) s vlastnými jednotkami, ktoré sa účastnia prebiehajúcej bitky. Kľúčom k víťazstvu nie je kvantitatívna prevaha, ako je to obvyklé v real-time stratégiách, ale rozumné využívanie vašich veliteľov (3 typy) a kombinovanie ich taktík (tých je okolo 30). Hra podporuje aj multiplayer.